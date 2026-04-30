David Torres 30 ABR 2026 - 09:19h.

Los aficionados rivales tendrán su espacio, su acceso, su escalera propia, cerca del parking y de una zona comercial

Cuándo y cómo será el traslado de los socios del Valencia CF al Nou Mestalla: por fases y por antigüedad

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ValenciaEl traslado al Nou Mestalla de los socios del Valencia CF está cada vez más cerca y, aunque como viene informando ElDesmarque, no será hasta el último trimestre del año cuando se cite a los socios para poder hacer el trasvase, el Valencia CF ya prepara un proceso de asignación de asientos que tendrá como criterio principal la antigüedad, calculada en base al número de cada socio: los socios más antiguos serán los primeros en escoger su ubicación en el nuevo estadio, un recinto que aspira a ser sede del Mundial 2030 y que contempla hasta la opción de ser un estadio de atletismo. Poco a poco se van situando los pilares, el anillo de compresion, los nidos de pájaro desde los que se colocará la cubierta, y se van conociendo detalles del hospitality, de los asientos individuales para los aficionados valencianistas.

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¿Dónde irá la afición rival en el Nou Mestalla?

Pero claro, al margen de la afición local, sus accesos, su traslado y los detalles constructivos que acabarán en julio de 2027, el Nou Mestalla, como todos los estadios de Primera División tienen que destinar un porcentaje de su aforo de 70.044 espectadores a las aficiones rivales (En LALIGA es alrededor de un 5% del total, aunque en Europa ese porcentaje obligatorio es aún mayor). En el caso del nuevo estadio valencianista estárá ubicada en el tercer anillo (que tiene capacidad para 31.389 localidades).

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¿Dónde se ubicará la afición visitante?

Obviamente, por cuestiones de seguridad, como se ve en el gráfico que detalla la web especializada Amunt Mestalla, tendrá una zona separada, un acceso también al margen y una escalera para subir y desalojar el campo. Su ubicación está en la parte sur del campo (Calle Amics del Corpus), entre la zona del polideportivo (esquina sureste) y el parking (esquina suroeste).

En concreto, los aficionados rivales tendrán su espacio, su acceso, su escalera propia, cerca del parking y de una zona comercial. Se ubicarán en la parte más alta y tendrá escaleras propias y una barrera temporal para separar a las aficiones y facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad.