Cuándo y cómo será el traslado de los socios del Valencia CF al Nou Mestalla: por fases y por antigüedad

David Torres 09 ABR 2026 - 07:17h.

Compartir







ValenciaEl Nou Mestalla entra en velocidad de crucero cuando queda poco más de un año para su inauguración. Por un lado, en n el recinto las obras cumplen los plazos previstos en el cronograma, aunque avanza a más velocidad por la zona norte que por el sur para facilitar el acceso de Atitlan a la zona comercial, como ya publicó ElDesmarque. Por otro, en los despachos, el Ayuntamiento acaba de aprobar el convenio de usos del nuevo estadio que contempla “específicamente la celebración de aquellos partidos que le puedan corresponder como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El convenio entre Ayuntamiento y Valencia CF también supone un avance para el futuro del Polideportivo Municipal Benicalap, puesto que ya se remite el proyecto de obras para comenzar el expediente de contratación necesario para su construcción. Al tiempo, la venta de Mestalla entra ya en su fase definitiva. Pero claro, al socio del Valencia CF le interesa saber cuándo y cómo será el traslado al nuevo campo y el Valencia CF también se mueve en ese sentido.

PUEDE INTERESARTE El Valencia y Legends ponen fecha para reservar los abonos y el hospitality del Nou Mestalla

Cómo y cuándo se hará el traslado de los socios del Valencia CF al Nou Mestalla: tres fases

En un principio, el club se volcó en vender el hospitality, y diseñar las zonas y los acuerdos de restauración, y dejaba para finales de 2026 el traslado de los socios al Nou Mestalla. El caso es que el traslado al Nou Mestalla está cada vez más cerca y el Valencia CF prepara un proceso de asignación de asientos de forma ordenada y transparente que tendrá como criterio principal la antigüedad, calculada en base al número de cada socio: los socios más antiguos serán los primeros en escoger su ubicación en el nuevo estadio.

Ahora, en la web oficial del estadio (Nou Mestalla) ha publicado las tres fases que tendrán que acometer los socios para cambiarse de casa.

La primera fase: AGRUPACIÓN de socios prevista para el último trimestre de 2026:

Para aquellos aficionados que quieran asegurar su butaca en el Nou Mestalla junto a sus familiares, amigos, peñas u otros valencianistas, el Valencia CF habilitará una herramienta digital mediante la cual podrán formar una agrupación de socios. Todos los miembros tienen que ser socios y la antigüedad del grupo será el criterio que definirá el turno para la selección de asientos. (Se calculará realizando el promedio del número de socio de todos los miembros del grupo, excluyendo a los menores de 16 años a fecha 1 de julio de 2027) Cada grupo designará un capitán, que será encargado de gestionar la agrupación y representarla en siguientes fases.

La segunda fase: SELECCIÓN DE ASIENTO (desde finales de 2026 hasta junio de 2027)

Una vez finalizada la Fase 1, se asignará una cita presencial en una oficina que se va a habilitar en Mestalla en el que su capitán podrá seleccionar libremente sus asientos. Con el apoyo de tecnología inmersiva se podrá recrear la vista desde cada butaca antes de efectuar la reserva.

PUEDE INTERESARTE Convenio definitivo sobre el Nou Mestalla: El Valencia CF y el Ayuntamiento acuerdan su uso pensando en el Mundial 2030

FASE 3 – Comprar el abono en la CAMPAÑA DE ABONOS 2027-28 (junio y julio de 2027)

Una vez finalizada la Fase 2, se formalizará el pago de la renovación de los asientos previamente reservados en la campaña de abonos que será similar a las que se están realizando estos años en Mestalla.