Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 00:29h.

Giuliano Simeone se enfrentó a la prensa para explicar la polémica del choque

Sancionados, lesionados y bajas de Atlético y Barcelona para el partido de vuelta de Champions

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El Atlético de Madrid logró una meritoria victoria en la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona. Los de Diego Pablo Simeone se llevaron un gran resultado al encuentro de vuelta en el Metropolitano de la semana que viene.

Julián Álvarez transformó un gol de falta directa justo antes del descanso y Alexander Sorloth aumentó la ventaja en la segunda mitad. Sin embargo, el partido también quedó marcado por la extraña y polémica jugada entre Juan Musso y Marc Pubill.

Ha sido uno de los temas más comentados tras el encuentro. Hansi Flick se mostró muy enfadado ante los micrófonos de Movistar+, mientras que los protagonistas rojiblancos explicaron sus versiones de los hechos.

"Se habla mucho de eso, entiendo el show, la polémica. El árbitro creo que interpretó bien, la pelota no estaba en juego, Pubill la agarra para dármela a mí. En todos los saques de arco me la había dado a mí. Si fuera que quiere sacar una ventaja, que tiene una presión encima... pero se nota muy claro que no quiere sacar ventaja, sino que la pelota no está en juego, que es lo que interpretó el árbitro", comentó Juan Musso en zona mixta.

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El pique de Giuliano Simeone con la prensa

Quien tuvo un pequeño enfrentamiento con los periodistas por esta acción fue Giuliano Simeone. El atacante rojiblanco atendió a los medios de comunicación en zona mixta, donde le llegaron incluso a enseñar la jugada en un móvil.

"Está sacando Marc Pubill. La coge con la mano para sacar", repitió en varias ocasiones el delantero mientras dialogaba con la prensa. Además, explicó por qué el árbitro no señaló la jugada como penalti. "Nosotros nunca sacamos con Juan (Musso). No sé si vieron el partido, creo que nunca sacó Juan".

Fue entonces cuando llegó el pique con el periodista. "¿Sacó Juan Musso en todo el partido?", repitió mientras parecía no entenderse con el reportero. "Nunca sacamos con el portero, siempre lo hacemos con los defensores", explicó.