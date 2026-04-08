Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 23:44h.

Simeone habló tras la victoria en el Camp Nou

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid contra el Barcelona con varios sobresalientes

Compartir







El Atlético de Madrid se llevó la primera batalla contra el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone completaron una primera mitad muy seria que culminaron con el golazo final de Julián Álvarez y la expulsión de Pau Cubarsí.

Ya en la segunda mitad, el equipo rojiblanco supo aguantar los múltiples ataques del Barcelona, liderado por Fermín López y Lamine Yamal. Pero no solo supieron defender, sino que además ampliaron su ventaja en el marcador gracias al tanto de Alexander Sorloth tras el gran centro de Matteo Ruggeri.

Simeone

Tras el encuentro, Diego Pablo Simeone habló para los medios de comunicación, comenzando con Movistar+. En técnico argentino analizó la victoria de los suyos en Barcelona.

"El Barcelona es el mejor equipo de Europa con el PSG y el Bayern de Múnich. Dese un trabajo colectivo bueno pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El segundo gol nos dio seguridad, una pena que no pudimos lastimar más con esa ventaja".

PUEDE INTERESARTE David Hancko se marcha llorando del Camp Nou y enciende las alarmas

Además, Simeone dio los nombres propios del partido, centrándose en las acciones que le terminaron de dar la victoria al Atlético de Madrid.

"Sabíamos de la situación que generan con la línea adelantada. Le hemos hecho daño en casi todos los partidos que hemos jugado contra ellos. Nos costó, porque presionan muy bien y hacen goles en casi todos los partidos. Es difícil venir aqui, pero fuimos valientes. La buena interpretación de Julián Álvarez y Giuliano para sacar la roja. Sorloth, preparado para todo lo que caiga. Buen resultado, pero es un rival que nos hará sufrir".

Por último, Simeone avisó al Barcelona para el encuentro de vuelta. "Me conocen. Sabemos con quién nos enfrentamos. Estamos capacitados para jugar el partido. Ellos también saben contra quién van a jugar. Trataremos de hacer un buen partido. Necesitamos mucho de nuestra gente. Más que nunca. Que estén fuertes y nos empujen para un partido que será complejo".