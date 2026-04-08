Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 22:57h.

El Atlético de Madrid se llevó un buen resultado del Camp Nou

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en Champions, Europa League y Conference

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El Atlético de Madrid se llevó la primera batalla en la ida de cuartos de final en el Camp Nou. Los de Simeone completaron una gran primera parte que terminaron de culminar con la expulsión final de Pau Cubarsí y el golazo de falta de Julián Álvarez.

En la segunda mitad, ya con uno más, aguantó los múltiples ataques del FC Barcelona. Además, amplió su ventaja en el marcador gracias al tanto de Alexander Sorloth tras el buen centro de Matteo Ruggeri.

Uno por uno del Atlético de Madrid

Juan Musso (9): salvó al Atlético de Madrid en más de una ocasión. Realizó hasta 7 paradas, algunas de mucho mérito con disparos peligrosos.

salvó al Atlético de Madrid en más de una ocasión. Realizó hasta 7 paradas, algunas de mucho mérito con disparos peligrosos. Nahuel Molina (7,5): le tocó 'bailar' contra un Rashford muy inspirado, por lo que no pudo apenas prodigarse en ataque. Aun así, realizó hasta 4 entradas ganadas y ganó muchos duelos en su lado,

le tocó 'bailar' contra un Rashford muy inspirado, por lo que no pudo apenas prodigarse en ataque. Aun así, realizó hasta 4 entradas ganadas y ganó muchos duelos en su lado, Le Normand (9): partido muy correcto y sólido del central internacional por España. Se 'peleó' con todos los delanteros rivales y ganó la mayoría de los duelos. Además, estuvo muy preciso con balón, con hasta un 96% de acierto.

partido muy correcto y sólido del central internacional por España. Se 'peleó' con todos los delanteros rivales y ganó la mayoría de los duelos. Además, estuvo muy preciso con balón, con hasta un 96% de acierto. Hancko (5,5): estaba completando un buen partido, con mucho criterio con el balón, pero se marchó lesionado pasado el minuto 30.

estaba completando un buen partido, con mucho criterio con el balón, pero se marchó lesionado pasado el minuto 30. Ruggeri (9,5): en la primera parte se encontró una y otra vez con Lamine Yamal, pero se mostró ganador en muchos duelos. Supo elegir cuándo subir a campo rival e incluso dio una gran asistencia a Alexander Sorloth.

en la primera parte se encontró una y otra vez con Lamine Yamal, pero se mostró ganador en muchos duelos. Supo elegir cuándo subir a campo rival e incluso dio una gran asistencia a Alexander Sorloth. Koke (7): el capitán manejó bien el centro del campo del equipo, moviendo el balón con mucho criterio y únicamente fallando 2 pases. Sin embargo, se cargó de faltas y vio la tarjeta amarilla. Simeone le cambió por precaución.

el capitán manejó bien el centro del campo del equipo, moviendo el balón con mucho criterio y únicamente fallando 2 pases. Sin embargo, se cargó de faltas y vio la tarjeta amarilla. Simeone le cambió por precaución. Marcos Llorente (8): en esta ocasión le tocó ejercer de mediocentro. Y volvió a dejar una gran actuación. Apenas falló pases, pero donde destacó fue en defensa, llegando a acciones que sus compañeros no podían.

en esta ocasión le tocó ejercer de mediocentro. Y volvió a dejar una gran actuación. Apenas falló pases, pero donde destacó fue en defensa, llegando a acciones que sus compañeros no podían. Giuliano Simeone (8): muy forzado en defensa, pero con recorrido para subir. Provocó la expulsión de Pau Cubarsí al ser derribado siendo último hombre. Ganó muchos de los duelos que disputó y realizó hasta 3 entradas ganadas.

muy forzado en defensa, pero con recorrido para subir. Provocó la expulsión de Pau Cubarsí al ser derribado siendo último hombre. Ganó muchos de los duelos que disputó y realizó hasta 3 entradas ganadas. Ademola Lookman (5): más discreto de lo que se esperaba. Creó buenas conexiones con Ruggeri en banda, pero no terminó de generar ocasiones de mucho peligro como sí hemos visto en otras ocasiones.

más discreto de lo que se esperaba. Creó buenas conexiones con Ruggeri en banda, pero no terminó de generar ocasiones de mucho peligro como sí hemos visto en otras ocasiones. Griezmann (7): no participó tanto en el juego como se esperaba. En la primera mitad, estuvo ocupando posiciones más adelantadas, aunque estuvo muy sacrificado en defensa. Ya sin Koke, ejerció de tercer centrocampista. Fue sustituido en el 80.

no participó tanto en el juego como se esperaba. En la primera mitad, estuvo ocupando posiciones más adelantadas, aunque estuvo muy sacrificado en defensa. Ya sin Koke, ejerció de tercer centrocampista. Fue sustituido en el 80. Julián Álvarez (8,5): se movió por todo el flanco de ataque. Marcó un golazo de falta directa tras la expulsión de Pau Cubarsí. Se mostró muy generoso en defensa sin dejar de participar en ataque.

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Notas de los suplentes