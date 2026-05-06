Ángel Cotán 06 MAY 2026 - 16:39h.

El preparador alemán será presentado oficialmente al término de la presente campaña

El Athletic hace oficial la llegada de Edin Terzic al Club tras la etapa Valverde

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Fumata blanca. Tras varios días dándose por seguro el aterrizaje de Edin Terzic a Bilbao, el Athletic Club oficializó el pasado martes su fichaje a partir del próximo curso. El técnico alemán afronta el difícil reto de sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés con un contrato por dos temporadas. Jon Uriarte siempre tuvo clara su apuesta por el preparador de Menden, aunque lo cierto es que tuvo que competir contra otros equipos.

Confirmada su llegada al club rojiblanco, salen a la luz detalles de unas negociaciones que llegaron a buen puerto gracias a una persona clave. El periodista especializado en mercado Rudy Galetti arroja los detalles del sí de Terzic al Athletic.

Los detalles del 'sí' de Edin Terzic al Athletic Club

Sin equipo desde junio de 2024, el entrenador alemán ha recibido múltiples propuestas en dos largos años en los que aún no había salido de la rueda. Terzic se caracteriza por enrolarse al máximo en sus retos deportivos, de ahí que hasta la fecha solo haya trabajado al frente del banquillo de su querido Borussia Dortmund.

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Terzic buscaba algo diferente y ahí apareció la llamada de Jon Uriarte. No obstante, según la citada fuente, la persona clave para convencer al entrenador germano ha sido Mikel González. El Director de Fútbol de los leones lideró las negociaciones y consiguió la luz verde del técnico gracias a su visión de futuro y perseverancia.

Durante este proceso, Edin Terzic recibió varias propuestas, pero ninguna tan sólida y decidida como la del Athletic Club. Mikel González le brinda al futuro técnico rojiblanco la posibilidad de formar parte de un binomio que se encargará de tomar las decisiones deportivas del club en futuros mercados. De hecho, antes de la oficialidad, el entrenador alemán ya estaba tomando parte de los próximos movimientos que realizará la entidad en la ventana de transferencias veraniega.

Este papel relevante en el área deportiva, unida a la insistencia de Mikel González en las negociaciones y el entorno del club han bastado para convencer a Edin Terzic. Ahora le toca responder a la confianza que han depositado en él desde el banquillo.