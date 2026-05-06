Asís Martín 06 MAY 2026 - 13:36h.

Tras renovar se ha pasado este miércoles por la sala de prensa de Lezama

Conocidos los pros de Edin Terzic para el Athletic, qué hay de los contras: "Me genera dudas"

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Bilbao"Ser optimista es fundamental cuando vienen mal dadas, a no rendirse nunca es a lo que me enseñaron, a ver siempre la luz al final del túnel" apunta Yeray Álvarez. Unánimemente reconocido como un jugador especial, el central de Athletic Club es también alabado por la afición de San Mamés, por sus compañeros de vestuario y entrenadores por su buen talante y como un líder carismático.

El 'Titán' de Barakaldo ha renovado su contrato por dos temporadas con opción a una tercera más con la entidad rojiblanca, por ello ha sido elegido para pasar este mediodía por la sala de prensa de Lezama, donde más allá de darle la bienvenida a Edin Terzic ha agradecido la firma porque "al final creo que le transmití al club que quería seguir y me veía con fuerzas y ganas y todo ha sido fácil ya que las dos partes quieren y ha sido sencillo. Estoy muy contento, mi sueño es acabar aquí mi carrera" ha repetido.

Yeray: "A Iker Muniain le agradezco todos los mensajes que me ha mandado. Me ha apoyado en todo momento"

"Tras diez meses alejado es una noticia muy buena y muy importante para mi, ya sólo pienso en disfrutar de entrenar y en jugar, todo lo que no he tenido en este tiempo, en el que sólo pensaba en estar con los compañeros y en sentirme futbolista, no pensaba en la renovación" se ha sincerado.

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Y qué tal le va de regreso... "No ha sido fácil, contra Osasuna se me subía todo pero el trabajo hecho ha sido bueno aunque tenía que recuperar el ritmo, las sensaciones no fueron del todo buenas en Getafe, me veía fuera de sitio pero a medida que pasan los partidos me he encontrado bien y espero seguir así hasta el final de temporada".

"No solo Yuri. Más gente acaba contrato. Me gustaría que todo el grupo siguiese. Todos son fundamentales. Aunque este año las cosas no hayan salido tan bien, he vuelto y todo se hace al 200%. Esta gente es fundamental para que esto funcione"

Yeray Álvarez ya no es pesimista y cree que acabará su carrera en el Athletic Club

En alguna campaña llegó a hablar de una retirada cercana, ya no... "La gente que me rodea es espectacular, compañeros, familia, amigos, cada día me han animado para seguir y volver a disfrutar del fútbol y con el paso de los meses me he visto con ganas y con fuerza, me vi con energía para entrenar y le he dado la vuelta, tengo más ganas que nunca de jugar y trabajar".

La alta competencia de Vivian, Aymeric Laporte, Aitor Paredes y Unai Egiluz por el puesto de central con Edin Terzic...

"Nunca lo pienso, la competitividad para el puesto de central siempre ha sido y va a ser alta en el Athletic, no le doy vueltas a si juego o no, me tomo cada entrenamiento con la idea de hacerlo lo mejor posible y si me ponen a jugar estar preparado porque las oportunidades llegan y si sabes aprovecharlas vas a jugar, pero si te dejas y pasas pues no juegas. Esa era y es mi mentalidad, aprovechar cada día" espetaba Yeray en Lezama.