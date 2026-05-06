Asís Martín 06 MAY 2026 - 10:01h.

El Athletic, que mima a Yuri en Lezama, debe demostrar hambre europea ante el Valencia

Ha firmado una extensión por 2 campañas, otros 3 jugadores acaban contrato en junio

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BilbaoMientras todo el mundo en Bilbao habla sobre la llegada del nuevo entrenador alemán al Athletic Club, Edin Terzic, y el partido del fin de semana contra el Valencia CF de Carlos Corberán pasa casi de soslayo, la entidad de Ibaigane ha hecho oficial este miércoles la renovación de uno de sus puntales, el central Yeray Álvarez.

El 'Titán' de Barakaldo es uno de los jugadores con más ascendente en el vestuario, como recientemente destacaba su compañero Yuri Berchiche, quien lo reconocía como "un líder, es un jugador que me encanta", dijo el látigo de Zarautz sobre un defensa de élite que es idolatrado por la grada de San Mamés ya que se entrega al 100% en cada partido y además ha tenido una carrera llena de obstáculos.

El central, que lleva una década en el primer equipo, finalizaba su vinculación y rubrica dos años más con opción a un tercero

Yeray Álvarez seguirá marcando impronta con el Athletic Club

El zaguero de Barakaldo y el Athletic Club han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2028, con opción a otra temporada más. El central, que acumula una década en la primera plantilla y ha disputado ya 259 partidos, finalizaba contrato en la presente campaña.

Vencedor de dos batallas contra el cáncer y con un testículo extirpado, la vida le deparaba este pasado verano encima una sanción de 10 meses de la UEFA por un episodio de dopaje "al tomar una pastilla crecepelo de mi pareja que contenía una substancia prohibida" según desveló él mismo en el Hotel Carlton de Bilbao en una rueda de prensa.

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"Ser optimista es fundamental cuando vienen mal dadas, no rendirse, nunca es lo que me enseñaron, a ver siempre la luz al final del túnel" indica Yeray Álvarez en un vídeo que ha publicado el Athletic hoy

Yeray debutó con Ernesto Valverde en la temporada 2014-15 y se convirtió en un fijo en las alineaciones. Siete de sus diez campañas han sido a las órdenes del actual técnico. Tiene dos torneos en su palmarés: la Supercopa 2019-20 y la Copa 2023-24. El de Barakaldo llegó en edad alevín a Lezama desde el Danok Bat.

Mikel González, director general de Fútbol, valora su continuidad como una gran noticia, porque “Yeray asegura rendimiento, es un central ganador de duelos, con gran capacidad de concentración y mentalidad ganadora”. Además, “ha demostrado una enorme fortaleza para superar las adversidades en su carrera” ha mantenido.