Asís Martín 05 MAY 2026 - 12:44h.

El Athletic hace oficial la llegada de Edin Terzic al Club tras la etapa Valverde

Hay gran expectación por su trabajo con la plantilla y los cachorros de Lezama

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BilbaoUn secreto no era en Bilbao, ya que se sabía hace tiempo que el alemán Edin Terzic iba a ser el nuevo entrenador del conjunto de San Mamés supliendo en el cargo a todo una leyenda como Ernesto Valverde, al que aún le restan cuatro partidos dirigiendo la plantilla rojiblanca y hasta exjugadores como Fernando Llorente le daban su bendición.

Lo adelantó Onda Vasca tiempo atrás, pero este martes por la mañana se ha hecho oficial el acuerdo por dos temporadas con el antiguo entrenador del Borussia de Dortmund, al que llevó una final de la UEFA Champions League que perdía ante el Real Madrid, y rápidamente se han disparado las expectativas de su futuro trabajo con los futbolistas vascos.

Pero también, factor clave en Bizkaia con la especial Filosofía marca de la casa, con el impacto que pueda tener en el desarrollo de los cachorros de la cantera de Lezama. Un trabajo que no le es para nada ajeno a Edin Terzic en sus anteriores cometidos como técnico.

Los athleticzales reciben muy bien el fichaje de Edin Terzic aunque les sorprende la fecha de comunicación

En las redes sociales no se han hecho esperar las reacciones al futuro aterrizaje de un nuevo técnico, ajeno a Lezama y a LALIGA, sin ataduras en el vestuario que se espera pueda suministrar un electroshock al mismo tras un año muy complicado pero que aún puede terminar en Europa...