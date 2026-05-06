Asís Martín 06 MAY 2026 - 08:40h.

Qué ofrece Edin Terzic, el nuevo entrenador del Athletic Club

Ha usado al grupo de Hard Rock australiano para anunciar su fichaje por el Athletic Club

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Bilbao"Aquí estoy, preparado para el Rock and Roll" cantaba Yosi Domínguez, líder de Los Suaves. La confirmación de que el técnico alemán Edin Terzić va a ser el próximo entrenador del Athletic Club por las dos próximas temporadas ha traído viento fresco a Bilbao, pero también corrientes.

Como pasa hoy en día con todo también su aterrizaje en Bizkaia ha abierto debates, hay quien lo ve demasiado ligado al Borussia de Dortmund, desconocedor de LaLiga española u oxidado tras cogerse un periodo sabático en su corta pero atractiva carrera profesional como primer entrenador.

Pero lo cierto es que el técnico de Menden, a sus 43 años de edad, pertenece esa ola de técnicos alemanes que pitan fuerte en Europa como Hansi Flick en el FC Barcelona, o incluso el norteamericano, pero formado en Alemania, Pellegrino Matarazzo de la Real Sociedad… con el que, por cierto, tiene una average personal de tres victorias y una sola derrota cuando se han medido en la Bundesliga y la copa germana estando 'Rino' en el TSG 1899 Hoffenheim.

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Habiendo pasado prácticamente por todas las categorías y puestos existentes con los negriamarillos de Renania Westfalia, le toca ahora trasplantar el carácter competitivo a un Athletic que el último curso ha chirriado en exceso, después de dos grandes años consecutivos de la mano de Ernesto Valverde.

Edin Terzić conoce lo que quiere el Athletic ofrecer a San Mamés

Conocida la expresión habitual del presidente rojiblanco, que repite legislatura, Jon Uriarte Uranga pidiendo Rock’n’Roll para San Mamés y sus célebres noches eléctricas toca enchufar los 'amplis' y dar zapatilla para reenganchar a la grada vizcaína.

Algo que Edin Terzić ha cogido al vuelo, ya que en su cuenta personal de Instagram ha compartido el anuncio oficial de la entidad de Ibaigane añadiéndole el célebre ‘Thunderstruck’, todo un himno universal de la banda australiana de orígenes escoceses AC/DC que resuena en campos de fútbol y todo tipo de canchas deportivas a lo largo del orbe.

Veremos qué tal se acopla ese Hard Rock del entrenador de Menden a los leones de Lezama...

De momento está claro que su gusto por la fuerte presión, su despliegue de fútbol vertical hacia la portería contraria y su nivel de exigencia pueden maridar bien con el carácter competitivo y arrollador que gusta a la catedral y que en esta última temporada ha quedado diluido entre las lesiones y la sobreacumulación de esfuerzos.

Ahora solo queda que Terzic nos descubra quién será su líder sobre el terreno de juego, a semejanza del frontman Brian Johnson, y quién será su solista y Guitar Hero con la guitarra al más puro estilo del eterno diablillo Angus Young.