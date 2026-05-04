Beñat García, el Sancet de 1'93 coge carrerilla en Lezama: "Espectacular, ve lo que otros no"

El hijo de Westerveld, opción de fichaje para la portería cumpliendo la filosofía Athletic

El navarro le hizo un doblete al Ourense este fin de semana con el Bilbao Athletic

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BilbaoHace tiempo que el atacante navarro Oihan Sancet Tirapu, felizmente resurgido en Mendizorrotza frente al Deportivo Alavés con un golazo de cinco estrellas, marca el baremo de lo que es el talento y la calidad en el Athletic Club. Y, desde hace mucho, un paisano suyo, Beñat García Goñi (Iruñea, 21/01/2007), cuelga con la etiqueta de ser lo más parecido al 'Ciervo' de Mendillorri que se forma día a día en las instalaciones de Lezama.

Un chaval muy alto, sobre 1'93cms, pero bien coordinado, tiene que coger más fuerza, y técnicamente muy bien dotado: controles orientados, se gira rápido, conduce para dividir, último pase, y tiene que mejorar los números ofensivos, "porque lo tiene todo".

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Este fin de semana, al igual que hizo Nico Williams ante los babazorros de Quique Sánchez Flores, la joven perla rojiblanca, que también pertenece a la escudería de Félix Tainta y Juan Oyaga, ha vuelto a saltar con fuerza a la palestra después de endosarle dos goles en el empate frente al Ourense de los cachorros de Jokin Aranbarri.

"Es un jugador, que si le respetan las lesiones, cuando coja más fuerza, puede ser un futbolista top. Buen chaval, serio, responsable" comenta a ElDesmarque un técnico que le ha dirigido

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Las lesiones son el principal caballo de batalla de Beñat García, una de las perlas del Athletic y Lezama

El curso pasado el futbolista de la cantera del Athletic disputó ocho partidos en el tramo final de la liga en Primera Federación promocionado desde el Basconia de Bittor Llopis donde actuó en 24 choques en Tercera Federación.

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De su cercanía al primer equipo habla el hecho de que Ernesto Valverde le subió en varias ocasiones a entrenar con los mayores y siempre lo ha tenido controlado, pero las lesiones, de hombro primero y musculares constantes le han impedido tener continuidad.

Ahora parece que va pillando ritmo y eso es una magnífica noticia ya que siempre ha habido puestas muchas expectativas, tanto en él como en Selton Sánchez Sued que ya ha sido un chico que ha tenido su momento en el primer equipo jugando incluso en la UEFA Champions League junto a su paisano de Basauri Asier Hierro.

Esta temporada lleva 10 partidos con el Bilbao Athletic, 1 de la Premier League International Cup y otro más de la UEFA Youth League

Beñat García, analizado bajo el microscopio por los técnicos

El joven mediapunta navarro, captado desde un club convenido como el Oberena para integrarse en los Infantiles del Athletic Club, tiene muy buenas condiciones y según un técnico que le sigue desde hace mucho tiempo consultado por ElDesmarque nos lo define así llanamente como "un jugador espectacular".

Un chico que destaca especialmente por "su físico, porque tiene una zancada muy potente que le permite robar balones al rival, abarcar campo y acelerar, que es muy bueno en eso, pero sobre todo es diferencial en su juego asociativo y en corto, ve cosas que otros jugadores no las ven".

"Beñat García destaca llamativamente porque tiene una capacidad de jugar al primer toque muy buena y para percibir cosas con muy poco tiempo"

Rescatan también su capacidad para tirar del carro ya que fue "un jugador clave en el Basconia la temporada pasada, donde era el que más minutos jugaba antes de subir al Bilbao Athletic y su desempeño había sido muy bueno pese a jugar en varias posiciones diferentes".

Y ahí llega uno de los grandes interrogantes con la figura emergente de Beñat García Goñi, ¿en qué puesto le puede ir mejor al de Iruñea en el Athletic a futuro? Eso está aún por definir... "Pues le han puesto en varios sitios, no queda claro al 100% cuál es la suya ideal, pero es tan bueno que se ha adaptado muy bien a jugar de '6', de '8' o de '10' en el juego interior" aducen.

"Es un chico con mucho talento al que deberán cuidar para sacar lo mejor de él, pero tal vez sea sobre todo un '8', aunque tiene cosas también de esas otras posiciones que comentamos en su ejecutoria en el campo" resumen para ElDesmarque Bizkaia.