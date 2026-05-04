Celia Pérez 04 MAY 2026 - 08:52h.

El club bilbaíno sigue muy de cerca al mediapunta

Las dudas con César Palacios y la filosofía Athletic: por qué cumple con los requisitos

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A falta de pocas semanas para despedir a Ernesto Valverde y dar la bienvenida al nuevo encargado de dirigir la primera plantilla, todo apunta a que será Edin Terzic, el club sigue adelante en la planificación con vistas al próximo mercado de fichajes. La dirección deportiva del Athletic Club rastrea el mercado para conseguir piezas que creen importantes para el club y ahí suena desde hace meses, e incluso años, el nombres de César Palacios. El joven futbolista del Real Madrid está en el radar zuri gorri, con debate incluido por sus orígenes.

Según cuenta El Correo, el Athletic sigue muy de cerca a un César Palacios que a sus 21 años ha vuelto al radar del club bilbaíno. Al parecer, el interés por el jugador viene de lejos, cuando hace ya seis años Rafa Alkorta trató de ficharlo sin demasiada fortuna. Fue en el 2020, bajo la presidencia de Aitor Elizegi, cuando trataron de hacerse con él estando en el Numancia. En esa época también lo querían equipos como la Real Sociedad o el Barcelona, y a pesar de que los rojiblancos tenían bien encarrilada la operación, la aparición a última hora del Real Madrid terminó llevándose al mediapunta.

César Palacios y el debate con la 'Filosofía Athletic'

El debate está servido y es que el interés en César Palacios ha avivado las dudas sobre si cumple los requisitos de la Filosofía Athletic para llegar al club. La cuestión es que el futbolista nació y creció en Soria, su padre jugaba allí cuando nació. Sus padres tenían previsto que naciera en Pamplona, pero su nacimiento se adelantó y coincidió con un partido de Copa de su padre en Córdoba. Aún así fue registrado en la capital navarra y tanto en su DNI como en el libro de familia así lo registran. Un hecho que es clave para explicar por qué César Palacios cumple con los requisitos de la Filosofía Athletic