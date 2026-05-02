Asís Martín 02 MAY 2026 - 12:43h.

Gorka Guruzeta expone cuál es la mejor forma de despedir a Ernesto Valverde en el Athletic: "Una muy buena manera"

El Athletic va a homenajear a las madres de sus futbolistas este sábado con sus nombres en las camisetas

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BilbaoQue no se sorprenda nadie cuando las cámaras de Movistar enfoquen de cerca a los leones y vean nombres 'raros' escritos en su espalda. Es un bonito gesto del Athletic Club de Ernesto Valverde que va a competir este sábado en la jornada 34 de la competición liguera con la visita al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en otro Derbi vasco con la necesidad doble de cerrar la salvación y ver el posible reto de afianzarse entre los candidatos a Europa.

Y como mañana domingo 3 de mayo es el Día de la Madre, los jugadores del Athletic Club llevarán los nombres de sus amatxus impresos en sus camisetas en el duelo ante el Alavés a jugar en Mendizorrotza desde las 18.30 horas que pitará el colegiado onubense Alejandro Quintero González.

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Y Ernesto Valverde, de paso, cumplirá hoy su partido 500 dirigiendo al Athletic Club

Ernesto Valverde Tejedor, leyenda viva del Athletic, alcanzará los 500 partidos oficiales como técnico rojiblanco este sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza. El técnico que más encuentros ha dirigido en el primer banquillo zurigorri continúa así engrandeciendo su huella en la historia del Club, del que se despide al finalizar la temporada.

Por detrás de él, los entrenadores con más partidos dirigidos son Javier Clemente (289), Juan Urquizu (235) y Joaquín Caparrós (187).

Con la cita de este sábado ante el Alavés, Valverde habrá dirigido al Athletic en 376 partidos de Liga, 56 de Copa del Rey, 48 de Europa League, 16 de Champions League y 4 de Supercopa, en los que ha sumado, hasta el momento, 229 victorias, 157 derrotas y 113 empates.

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En esta década al frente del equipo, Valverde ha completado una trayectoria repleta de éxitos deportivos, entre los que destacan dos títulos: la Supercopa de 2015/16 y la Copa de 2023/24, que supuso que la familia athleticzale pudiera sacar de nuevo La Gabarra después de 40 años.