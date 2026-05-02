Asís Martín 02 MAY 2026 - 18:25h.

Alineaciones confirmadas de Alavés y Athletic en la jornada 34: otra suplencia para Oihan Sancet

El Athletic ha perdido su concurso durante varios meses por una pubalgia

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BilbaoNico Williams va a ser titular junto a su hermano Iñaki en el Athletic Club que regresa este sábado a la acción en la jornada 34 de la competición liguera con la visita al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en otro partido de alto voltaje, un Derbi vasco con la necesidad doble de cerrar la salvación y ver el posible reto de afianzarse entre los candidatos a Europa.

El Junior lleva una temporada muy gris por la pubalgia que arrastra desde la temporada pasada, ha estado a medio gas y al final tuvo que parar y someterse a un nuevo tratamiento externo, sin paso por el quirófano, ya que la cosa no avanzaba y ya Ernesto Valverde no sabía ni qué comentar sobre un caso que ha generado mucho debate en el entorno del Athletic.

Nico Williams aspira a llegar mucho mejor al Mundial

En el previo de Vitoria, el Directo de fútbol, Mikel González, ha comentado en Movistar que "Ha sido una pena tenerle tanto tiempo parado pero no había otra opción, la lesión de pubis es de un tipo que te limita mucho y Nico ha hecho todo lo posible por estar disponible a lo largo del año pero sin unas grandes sensaciones y teniéndolo a un porcentaje muy bajo. Y no tenerlo sin el 100% no tenía sentido. Ya está sin dolor, su mejor versión nos acerca a ganar" ha comentado González.

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Ha preferido no hablar sobre Edin Terzic, el futuro entrenador...

"Es un día importante, Ernesto cumple 500 partidos, pone en valor a Ernesto, que es un mito. Ha generado un legado. El club no se ha quedado parado estos meses, pero centrados" ha despejado sobre el técnico germano que llegará en la nueva campaña.