Asís Martín 07 MAY 2026 - 13:28h.

El Txingurri' ha dirigido a los 2 equipos y arranca su despedida en San Mamés

Para el Athletic-Valencia de San Mamés está apercibido hasta el apuntador

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BilbaoYa se habla y no para de las virtudes y defectos de Edin Terzic, el técnico alemán que va a dirigir al Athletic Club desde la temporada 2026-27. Pero de momento todavía está en el banquillo de San Mamés Ernesto Valverde Tejedor, todo un Ciudadano Ilustre de Bilbao que va a acabar su décima temporada y tercera etapa al timón de la nave rojiblanca con 504 partidos oficiales. El que más de la historia, sazonado con dos títulos y una gabarra atronando por la ría de Bilbao.

Valverde dirigió también por cierto al Valencia CF, durante la temporada 2012-2013, llegando en diciembre de 2012 para sustituir a Mauricio Pellegrino, un club en el que echó una buena mano y del que se fue con cariño y aplausos de Mestalla, lo que no siempre es sencillo en la entidad che.

Los levantinos de Carlos Corberán visitan este domingo la catedral, en la jornada 35 de LALIGA EA Sports, con el agua al cuello, ya que los resultados le tienen metido de lleno en la pelea por evitar el descenso de categoría.

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Ernesto Valverde será protagonista en San Mamés en el partido Athletic-Valencia de LaLiga

Está claro que San Mamés, aunque la traca final será el siguiente fin de semana ante el Celta de Vigo, ya va a comenzar a tributar al Txingurri, el homenaje que se merece por su trayectoria como futbolista y como entrenador dentro y fuera de los terrenos de juego.

En la parte meramente numérica, sí resulta curioso que el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha empatado 12 de sus 29 partidos ante el Valencia en LaLiga (11V 6D), su cifra más alta de empates ante un mismo rival en la competición.

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Suena bien que el Athletic solo ha perdido uno de los 12 encuentros que ha disputado ante el Valencia en LaLiga en el actual San Mamés (4V y 7E), su cifra más baja de derrotas ante un mismo rival con al menos 10 visitas en la competición en este estadio (también una ante el Real Betis, 12P: 10V y 1E).

El Valencia se la juega: ha perdido 4 de sus últimos 7 partidos en LaLiga (2V y 1E), una derrota más que en sus anteriores 9 encuentros en la competición (5V, 1E y 3D).

Y además el Valencia no ha ganado en ninguna de sus últimas 15 visitas a equipos del País Vasco en LaLiga (8E y 7D), desde una victoria por 0-1 ante la Real Sociedad en septiembre de 2020, su racha más larga sin triunfo a domicilio ante estos conjuntos desde 1988 (34P: 10E y 24D).

Pero cuidado, porque el Athletic ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos ante el Valencia en LaLiga (2V), tras no haber perdido ninguno de sus anteriores ocho ante los che en la competición (3V y 5E).