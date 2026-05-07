Pablo Sánchez 07 MAY 2026 - 10:43h.

El Athletic valora el fichaje del prometedor Zion Pullan: números impropios y salto con España

Tareas pendientes para el nuevo técnico

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El Athletic aún tiene mucho que decir esta temporada. En las cuatro jornadas que restan, el equipo rojiblanco se juega estar en Europa la próxima temporada. Casi nada. Sin duda, una manera sensacional de despedir a Ernesto Valverde como técnico. El club ya anunció la llegada de un Edin Terzic que aterrizará en San Mamés con la libreta llena de tareas pendientes. Una de ellas tiene que ver con los futbolistas que están cedidos. Entre ellos, mucho dará que hablar el futuro de un chico como Unai Vencedor, cuyo año está terminando de forma amarga.

Unai Vencedor se marchó cedido al Levante el pasado verano para tener minutos. Y los encontró... hasta la llegada de Luís Castro al banquillo. Con el portugués, el futbolista del Athletic ha caído en el ostracismo. Ya no es solo que no cuente con protagonismo, sino que además se ha quedado fuera de las últimas convocatorias.

Unai, con contrato en vigor hasta 2027, volverá a Lezama este verano una vez concluya su contrato en el Ciutat de València para trabajar bajo las directrices de Edin Terzic. El alemán tendrá que analizarlo sobre el verde y tomar una decisión sobre su futuro. La situación actual no invita al optimismo sobre su futuro en el Athletic. De momento, todo es incertidumbre.

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La exitosa vuelta de otros jugadores cedidos

El caso opuesto al de Unai Vencedor es el que personifican tanto Peio Canales como Beñat Gerenabarrena. Ambos están protagonizando una campaña de dulce en sus respectivos clubes. Peio es un fijo en los planes de José Alberto y roza con la yema de los dedos el ascenso a LALIGA EA SPORTS con el Racing.

Una situación similar es la que vive Beñat con el Castellón. El cuadro orellut pelea por la zona alta y el chico ha disputado 33 partidos este curso. Sin duda, el Athletic tendrá mucho que pensar este verano respecto a la figura de ambos.