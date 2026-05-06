Ángel Cotán 06 MAY 2026 - 21:14h.

Tiene a varios equipos detrás

Edin Terzic elige al Athletic por motivos concretos y una persona clave: las ofertas rechazadas

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El Athletic Club lleva años apostando por una política de fichajes de cantera que se basa en la rápida detección del talento. Cazando a los jugadores del futuro en edades tempranas, la entidad rojiblanca consigue competir con clubes más potentes y mejores ofertas económicas en un mercado siempre limitado para los leones. El último nombre en salir a la palestra es el de Zion Pullan.

En una semana en la que el nombre de César Palacios volvió a debatirse por las calles de Bilbao, el perfil especializado en actualidad sobre todo lo que rodea a las inferiores rojiblancas, La Cantera de Lezama, avanza el interés de los leones en este joven futbolista, pero... ¿Quién es Zion Pullan?

Zion Pullan, el fichaje que valora el Athletic y da el salto con España

Zion Pullan, nacido en Tudela en el año 2011, milita actualmente en las categorías inferiores del Celtic de Glasgow. De padres nigerianos, este joven futbolista actúa naturalmente en la posición de extremo izquierdo, pero también puede ocupar el puesto de delantero centro. Pese a su pronta edad, el atacante ha ido alternando con los equipos Sub15 y Sub17 de la entidad escocesa.

Un rendimiento que está dando que hablar, pues Zion Pullan acumula unas cifras impropias para su edad. Hasta la fecha, el atacante suma la friolera de 58 goles y 35 asistencias entre ambas categorías. Números que han llamado la atención de la Real Federación Española muy recientemente.

El pasado martes, la selección Sub15 de España le llamó por primera vez para una convocatoria, pese a que también ha defendido la camiseta internacional de Escocia, una maniobra cada vez más frecuente entre las grandes federaciones con jóvenes jugadores nacidos en territorio nacional que tuvieron que emigrar o nacidos fuera del país aunque de padres nacionales.

Más allá del ámbito nacional, son varios los clubes que están siguiendo la pista de este interesante proyecto de futuro. El Athletic Club, según la citada fuente, es uno de los que sigue la evolución de un Zion Pullan que ilusiona al Celtic.