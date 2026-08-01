Giro con el futuro de Thiago Almada y el Atlético de Madrid debe decidir

Lucas Gatti 01 AGO 2026 - 21:55h.

River Plate promete pelea a Flamengo por Thiago Almada

El Atlético de Madrid supera todas sus expectativas con la venta de Thiago Almada

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Antes de que cierre el mercado de pases, River volvió a activar una negociación que nunca dio por terminada. El club de Núñez retomó los contactos por Thiago Almada, uno de los grandes deseos de Eduardo Coudet, aunque ahora deberá competir mano a mano con Flamengo, que también aceleró por el campeón del mundo.

La dirigencia millonaria considera que Almada reúne todas las condiciones para convertirse en el futbolista que le aporte desequilibrio y creatividad al equipo tras la salida de Franco Mastantuono. Coudet entiende que el ex de Vélez puede desempeñarse como enlace, extremo o mediapunta, además de no contar con otro jugador de su misma característica dentro del plantel.

El Atlético de Madrid, dueño de su pase, pretende negociar una venta definitiva y recuperar una parte importante de la inversión realizada. Por ese motivo, analiza tanto la propuesta de River como la de Flamengo.

Desde Brasil aseguran que Flamengo presentó una oferta económicamente muy fuerte. River, en cambio, apuesta al proyecto deportivo y al deseo del futbolista de tener continuidad y protagonismo, aunque ante la necesidad de traer un futbolistia de sus características, estaría en condiciones de hacer una inversión importante para quedarse con el Internacional de Argentina.

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El mercado de pases en España permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre, por lo que el equipo colchonero no tiene urgencias para resolver el futuro del jugador. River buscará acelerar las conversaciones para evitar que Flamengo cierre la operación.

Frente a la posibilidad de alguna venta o préstamo de once jugadores que están colgados, trabajando aparte en Cantilo, River contará con un cupo para sumar un refuerzo antes de fin de mes. El apuntado seria Almada, que se sumaria a los ya llegados Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Giovanni González y Mauro Arambarri.

River Plate estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Thiago Almada

Antes y durante la Copa del Mundo, desde Núñez mantuvieron negociaciones y se alcanzó un principio de acuerdo con Atlético de Madrid para la compra del 50% del pase. A partir de allí, el cierre de la operación quedó supeditado a la propia decisión del jugador, que pidió tomarse un tiempo para analizar las propuestas que tenía sobre la mesa, aunque en las últimas horas le manifestó a su círculo íntimo la intención de regresar al fútbol argentino si no aparecía nada de Europa, que es la prioridad para Almada.

Durante el transcurso del mundial, Flamengo aceleró por Almada e hizo una propuesta económica para seducir al futbolista. Hasta que hace unos días le puso freno a las negociaciones, y River frente a la urgencia de sunar mas refuerzos debido al bajo nivel del equipo del Chacho aprovechó para salir nuevamente al mercado y ahora busca quedarse con el jugador de 25 aaños.

Si bien no hay nada cerrado, la dirigencia riverplatense es optimista con la llegada de Almada, y espera que en los próximas días haya definiciones por parte del campeón del Mundo en Qatar 2022.