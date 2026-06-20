María Trigo 20 JUN 2026 - 15:27h.

El futbolista está lesionado y se ha perdido los dos primeros partidos de su selección en la Copa del Mundo

Neymar lesionado y Antony de vacaciones

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Conforme avanzan los días de competición en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, más conclusiones se pueden ir sacando. Que si la exhibición de Leo Messi, que si las críticas a Cristiano Ronaldo o que si Cucho Hernández protagoniza la jugada de lo que va de Copa del Mundo. Eso sí, el mayor zasca público, probablemente y casi sin ninguna duda, se lo llevó en las últimas horas Neymar Jr, que sigue sin poder jugar con Brasil. Para colmo ese zasca llegó, nada más y nada menos, que de Lula Da Silva, presidente de Brasil.

El futbolista brasileño aún continúa recuperándose de una lesión muscular en el gemelo que arrastra desde mayo y fue objeto de burla del presidente brasileño con una declaración que sacudió el mundillo del fútbol y de las redes sociales. Como se puede ver en el siguiente vídeo, en una charla informal mientras Lula saluda a unos niños, este le pregunta quién es su jugador favorito. El pequeño responde que Neymar y la respuesta del político, en nada, dio la vuelta al mundo: "Ni siquiera está jugando. He leído que es el primer convocado en un Mundial que hace teletrabajo. Es un jugador 'home office'".

Claro que estas declaraciones no son ajenas a la política, ya que Neymar mostró su apoyo a Jair Bolsonaro, principal opositor de Lula, en las últimas elecciones de Brasil. "Algún día habrá que hacer una selección de Inteligencia Artificial con once Pelés", añadió Lula Da Silva en su dardo envenenado a una de las figuras de la Canarinha.

¿Cómo le va a Brasil sin Neymar?

La selección que dirige Carlo Ancelotti sufrió de lo lindo en la primera jornada ante Marruecos, pero este sábado contra Haití la historia fue diferente y se impuso con mucha contundencia y claridad. El triunfo estuvo liderado por un Vinicius Júnior estelar (un gol y una asistencia) y con Cunha aprovechando a las mil maravillas la titularidad.