María Trigo 19 JUN 2026 - 15:25h.

El jugador del Betis disfruta de sus vacaciones junto a sus hijos

El consejo de Cristiano Ronaldo que no olvida Antony: "Ese día debes tener cuidado"

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La temporada de Antony puede parecer que no ha sido la mejor. Sus problemas en el pubis lo han lastrado durante muchas semanas. Ha habido partidos que no ha sabido conectar de pleno, pero hay una cosa que está clarísima y son los números: terminó la campaña 25/26 con 14 goles marcados y 11 asistencias dadas. Estos son números mejores que seis de los ocho atacantes que se ha llevado Carlo Ancelotti al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Brasil ya debutó en la Copa del Mundo y lo hizo con un empate ante Marruecos (1-1) que derivó en muchas críticas. Además, a todo eso hay que sumar que Neymar está lesionado y aún no ha podido ni jugar. Mientras todo esto pasa, Antony disfruta de sus vacaciones junto a su familia.

El último mensaje de Antony

En las últimas horas, el jugador del Real Betis publicó un post en su cuenta de Instagram en la que presumía de sol y de playa. A la vez, subió varias stories. En una de ellas aparecía Antony junto a sus dos hijos y el siguiente mensaje: "La vida me ha dado muchos logros, pero mis mayores trofeos caminan a mi lado. Mis hijos".

El lugar en el que extremo está disfrutando de sus vacaciones es en Maceió, la capital del estado de Alagoas ubicada en el noreste de Brasil.

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Ya hace unos días Antony subió otro post veraniego acompañado de la palabra "refugio". Todo esto llega tras un año muy complicado por los problemas físicos y en el que su rendimiento ha estado cuestionado en numerosas ocasiones.

Su no convocatoria con Brasil

Cuando se conoció que no iba a ir al Mundial, el atacante del Betis publicó el siguiente mensaje: "Por supuesto que la tristeza queda por no estar en otro mundial con la Selección. Pero sigo calmado y orgulloso de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora es el momento de animar a los amigos que representarán a Brasil en la lucha por el Hexa. Estaré animando desde aquí para todos. Seguiré trabajando como siempre lo he hecho, porque este sueño sigue vivo".