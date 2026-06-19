María Trigo Sevilla, 19 JUN 2026 - 13:30h.

La estrella de Colombia festejó a lo grande la recuperación y asistencia del jugador del Betis

Cucho, la jugada que da la vuelta al mundo y la prueba de su sacrificio: “Aún no he podido ver a mi hijo recién nacido"

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Cucho Hernández protagonizó en el último minuto del Uzbekistán-Colombia del Mundial (1-3) una jugada que más de un día después sigue siendo viral. La entrega, el pundonor, la forma de luchar del jugador del Real Betis para hacerse con la pelota y poner una asistencia brutal a su compañero para el definitivo 1-3 fue brutal. Los aficionados no paran de comentarlo en las redes sociales y, ahora, un usuario de TikTok, bhillydee, ha revelado un vídeo de cómo Luis Diaz, gran estrella de la selección colombiana, vivió ese momento.

Como se puede ver en el siguiente vídeo, Luis Diaz se mostraba nervioso y gesticulando en todo momento. Perdió la bolsa de hielo que tenía en su pierna derecha por el camino y cuando el balón entró en la portería salió corriendo tirando al césped con rabia la botella de agua que tenía en la mano. Además, en vez de irse a celebrar con Campaz, se fue directo al grupo de jugadores que arropaban y felicitaban a Cucho Hernández, que está muy feliz por debutar a lo grande en un Mundial.

El mensaje del Cucho Hernández

Horas después de todo esto, el delantero del Betis publicó un mensaje en sus redes sociales en la que celebraba este bonito momento: "Debut mundialista. Orgullo, emoción y hambre de más!!! VAMOSSS COLOMBIA".

Cabe recordar también que Cucho Hernández acaba de ser padre a primeros de mes y, a la conclusión del choque, el medio DSportsCo, pudo charlar brevemente con él, que reconoció su emoción por su estreno en el Mundial y reveló un detalle muy personal: "Me emocionaste. Aún no he podido ver a mi hijo que nació el primer de junio y tengo un ansia tremenda. Esto es por ellos, por mi mujer, por mi hijo. A seguir luchando por ellos. Hay un dicho, siempre vienen con el pan bajo el brazo".