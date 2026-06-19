Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 09:08h.

La estancia de España en Chattanooga da para mucho: María Valero explica las curiosidades de la ciudad americana

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La selección española continúa su aventura en el Mundial de 2026 y ya prepara su segundo compromiso del torneo, que disputará este domingo tras el empate sin goles en su debut ante Cabo Verde. Mientras el equipo afina los últimos detalles de cara a ese encuentro, la influencer María Valero, pareja de Borja Iglesias, ha aprovechado su estancia en Estados Unidos para mostrar a sus seguidores cómo es Chattanooga, la ciudad de Tennessee en la que se concentra La Roja. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Valero realiza un recorrido por la historia y las curiosidades de una localidad que, pese a no ser una de las grandes urbes estadounidenses, esconde numerosos atractivos. "La verdad es que para ser una ciudad relativamente pequeña tiene muchísima historia", explica al comenzar un relato con el que acerca a sus seguidores el ambiente que rodea a la expedición española.

"Chattanooga se encuentra en Tennessee, muy cerca de la frontera con Georgia, y la llaman The Scenic City. Algo así como la ciudad panorámica, porque se encuentra rodeada de montañas, de bosques y del río Tennessee", cuenta Valero. La creadora de contenido también pone el foco en el estilo de vida de la zona y asegura que "Tennessee tiene la fama de ser uno de los lugares más auténticamente sureños de Estados Unidos". En ese sentido, resume el carácter del estado con una enumeración muy representativa: "Deportes universitarios, música country, barbacoas gigantes y una clara afición con la vida al aire libre". Además, recuerda que Tennessee es la tierra natal de dos estrellas internacionales como Dolly Parton y Miley Cyrus, aunque también sorprende con otro nombre mucho menos conocido por su vinculación con la ciudad.

Más curiosidades sobre Chattanooga

"Hay una persona que quizás no sabéis que tenía relación directa con Chattanooga, y es Samuel L. Jackson. El actor pasó parte de su infancia aquí y es uno de los personajes más reconocidos vinculados a esta ciudad de Chattanooga", explica Valero durante su recorrido. La influencer también recuerda que la imagen actual de la ciudad poco tiene que ver con la que proyectaba hace décadas. "Aunque parece una ciudad muy moderna y muy agradable para vivir aquí, no siempre fue así. En los años 60 llegó a tener la fama de ser una de las ciudades con peor contaminación de los Estados Unidos". Sin embargo, destaca la transformación que ha vivido desde entonces: "Desde entonces se reinventó por completo y es conocida por sus espacios verdes, por sus ríos y por su calidad de vida".

Mientras Borja Iglesias permanece concentrado con la selección española preparando el decisivo duelo del domingo, María Valero continúa descubriendo algunos de los rincones menos conocidos del país anfitrión. Su recorrido por Chattanooga pone en valor una ciudad alejada de los grandes focos mediáticos como Nueva York o Los Ángeles, pero con una identidad muy marcada. "Así que la selección española podría haber sido a una gran ciudad como Nueva York o Los Ángeles, pero ha acabado en un sitio muy americano y con más historia de lo que parece", concluye entre risas en un vídeo en el que define Chattanooga como un destino " muy auténtico", una visión que ha servido para acercar a los aficionados el día a día de la expedición española durante el Mundial.