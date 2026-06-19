Nico Williams jura amor eterno al Athletic y solo apunta a un escenario para salir: "Puede pasar cualquier cosa"
El extremo habla de cumplir su contrato con el Athletic hasta 2035
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En pleno Mundial, Nico Williams es uno de los nombres propios de la selección de Luis de la Fuente. El extremo del Athletic Club se encuentra reincorporándose de su lesión y todos los ojos se posan en su presencia en el partido frente Arabia Saudí. Más allá de su estado físico, el menos de los Williams ha vuelto a dejar patente una vez más su amor eterno al Athletic, asegurando que su sueño es cumplir su contrato.
En una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser, Nico ha sido muy claro a la hora de responder a Manu Carreño. El presentador le pregunta sobre su contrato en el Athletic, dejando entre ver si hubiera alguna opción de salir si el Barça lo llamara. No hay dudas, el extremo es contundente. "Estoy muy a gusto. Lo primero que quiero hacer es devolver el cariño que me han dado este año este año. Disfrutar al máximo. A mí sí que me gustaría poder cumplir mi contrato entero, me encantaría. Lo firmaría ya", comenzó señalando.
Eso sí, el extremo también apunta que aunque su deseo es continuar, también habría algún caso en el que podría abandonar la entidad zuri gorri. "Al final en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Imagínate que el presidente me dice 'No Nico, que quiero venderte'. Si el club quiere deshacerse de mi por X o por A, tocará marcharse y ya está. Si fuese por mi firmo estar ahí toda la vida", añadió.
Es más, cuando le inciden que aún le quedan nueve año más de contrato, Nico incide en el mismo planteamiento. "Puede pasar cualquier cosa. El fútbol ya sabes cómo es. Lo que me gustaría a mí es eso. Que puede pasar otra cosa, pues puede pasar, pero me gustaría eso", volvió a dejar bastante claro.