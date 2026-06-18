Pablo Sánchez 18 JUN 2026 - 20:48h.

Mikel Vesga, a la espera de Edin Terzic: futuro incierto en el Athletic con el Sporting a la espera

Mucho que decidir sobre la portería cuando aterrice Edin Terzic

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Varios integrantes del vestuario del Athletic disfrutan actualmente del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los que por desgracia no llegó a estar entre los convocados por su selección fue Álex Padilla. El meta se quedó fuera de los planes de México y ya anda centrado en su futuro una vez que Edin Terzic se ponga a los mandos del equipo rojiblanco. Pese a tener contrato en vigor, su futuro sigue siendo incierto.

Sobre el propio Padilla se refirió recientemente Joseba Ituarte, entrenador de porteros de México, cuando le preguntaron por él y por qué se había quedado fuera de la lista. Tras deshacerse en elogios, expresó la necesidad que tenía de contar con mayor protagonismo para entrar con frecuencia en los planes del combinado nacional y seguir creciendo. Un mensaje directo al Athletic que puede hacerle reflexionar sobre su futuro inmediato en el club en pleno mercado de fichajes.

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"Es un portero técnico, en crecimiento y muy bueno. Nosotros pensamos que para que siga avanzando con su crecimiento debería de jugar" comentó el entrenador de porteros de México al respecto.

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La portería, en el foco de Edin Terzic

El verano ira desgranando qué sucede con algunos de los jugadores que forman parte de la plantilla hasta la fecha. Terzic comenzará la pretemporada con casi 40 hombres bajo sus directrices mientras decide quién sigue y quién debe salir entre aquellos sobre los que hay dudas. En el caso de la portería hay mucho que decidir.

El entrenador alemán desea contar con tres porteros la próxima temporada y por ello Mikel Santos, quien ha protagonizado un año sobresaliente con el Bilbao Athletic, subirá al primer equipo. Esto provoca que alguno tenga que salir y las miradas se centran en Agirrezabala y el propio Padilla. Julen ya estuvo cedido el pasado curso en el Valencia, mientras que Álex no contó con el protagonismo deseado. Queda por ver si esas palabras del técnico azteca cambian en algún sentido sus planes de futuro.