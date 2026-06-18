Mikel Vesga, a la espera de Edin Terzic: futuro incierto en el Athletic con el Sporting a la espera

Celia Pérez 18 JUN 2026 - 10:00h.

Al futbolista aún le queda un año más de contrato

Edin Terzic busca resolución a cuatro casos en el Athletic: Mikel González ofrece dos vías

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A la espera de echar andar esta pretemporada con Edin Terzic, en el Athletic Club siguen centrados en la planificación deportiva de la próxima temporada. El club comienza a dar los primeros pasos de futuro con una plantilla con muchas incógnitas. Una de ellas es el centro del campo y qué pasará con hombres que no han sido tan importantes para Ernesto Valverde como el de Mikel Vesga o Unai Vencedor.

En el caso del vitoriano ya señaló al finalizar la temporada que no pensaba ser un estorbo para el club. Dicho lo cual, toca esperar a que el técnico alemán tome una decisión por un jugador que, según cuenta el diario AS, tiene a su exequipo, el Sporting de Gijón, a la espera de resolver su futuro para tratar de conseguirlo. A sus 33 años y con un año aún por delante de contrato, se encuentra a la espera de resolver su futuro en el Athletic y así poder fijar la mirada en una u otra opción.

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Al igual que Mikel Vesga hay otros cuantos nombres que esperan conocer al técnico alemán para definir su futuro. En este escenario también se encuentra Urko Izeta, que cerró una temporada complicada anotando en Madrid y no tiene nada garantizado su futuro en San Mamés. Eso ha provocado que despierte el interés de clubes como el Real Oviedo, pero su voluntad es firme: tratar de convencer al técnico alemán en pretemporada.

El de Aia viene de vivir una campaña compleja a las órdenes del Txingurri, en la que apenas ha conseguido tener protagonismo y en la que solo ha podido participar en 16 partidos, 13 en LALIGA y 3 en Copa, reducidos a 346 minutos. Ahora para él se abre un nuevo escenario con un entrenador que viene con la mente abierta de lo que puede encontrar y manteniendo todas las posibilidades.