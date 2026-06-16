Celia Pérez 16 JUN 2026 - 16:48h.

El centrocampista cuenta todo el trasfondo de su marcha

Mikel González repite la fórmula y el Athletic avanza en dos salidas a un mismo destino

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Hace ya dos temporadas que Dani García puso fin a su etapa en el Athletic Club. Tras seis temporadas vistiendo la elástica, conquistando una Copa del Rey que queda para el recuerdo, el centrocampista decidió dar por finalizada su estancia en el club para posteriormente poner rumbo a Grecia. Este lunes, en el podcast Offsiders, se ha sincerado y ha hablado de los momentos claves de su carrera, como abandonar San Mamés.

Entre los miles de detalles, Dani revela lo que le costó tomar la decisión de salir de Bilbao y los duros momentos que llegó a pasar hasta comunicar la decisión. "Hablé con el club, tal, y otra vez lo mismo. Y con Valverde lo mismo: 'No sé si contigo o con Ander, o con los dos'. Eso ya la segunda o la tercera vez, ya hablaba con mi representante y le decía 'yo creo que no voy a seguir,' y él 'pero Dani, espérate a que tomen la decisión". En el último partido en San Mames me llama mi representante: 'Me ha llamado uno de los que más mandan del Athletic y me dice que a ver si tienes tomada la decisión tú o si vas a seguir esperando a que la tomen ellos'. Y le digo: 'Dile que no tengo tomada la decisión'. Yo la tenía tomada. 'Si no para sacarte una camiseta junto a Muniain y Raúl, que también despiden, pues para hacerte también homenaje a ti'. 'No, dile que no, que no tengo tomada la decisión'", comenzó explicando.

Fue un día especial para la afición athleticzale por la despedida de dos nombres como Raúl García e Iker Munain, motivo por el cual el centrocampista no quiso restarles protagonismo. "Era la despedida de Raúl García, se retiraba, y Muniain se va, una leyenda del club, ¿qué pinto yo ahí?. Y no jugué ni un minuto", añadió.

"Al día siguiente tenía comida de la gente que se despedía pagaba, y cogí el micrófono. Bueno yo le dije a Muniain y a Raúl 'yo también pago', y delante todos 'que sepáis que no voy continuar. Esta será nuestra última semana juntos. Luego en Vallecas sí que me puso titular y jugué todo el partido. Y Valverde me llamó a su despacho y me dijo: 'Me tendrías que haber dicho algo antes'. Le digo: 'Míster, que no, vosotros tenéis dudas y yo para quedarme con esas dudas prefiero echarme a un lado", acabó desvelando.