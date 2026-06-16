Pablo Sánchez 16 JUN 2026 - 09:00h.

El Athletic y Alejandro Rego ultiman detalles ante las tentaciones del mercado de fichajes

La pretemporada arranca en poco más de tres semanas

Compartir







Mientras el Mundial sigue su curso, los diferentes clubes españoles aguardan el inicio de la pretemporada a la par que confeccionan sus respectivas plantillas en la medida de lo posible. El caso del Athletic es peculiar. Se antoja difícil vislumbrar qué sucederá con algunos de los integrantes del plantel hasta que Edin Terzic no arranque. El alemán ya ha mantenido contacto con algunos futbolistas, aunque será durante la pretemporada que arranca en poco más de tres semanas cuando se podrán obtener conclusiones más certeras.

De las decisiones de Terzic están pendientes un buen grupo de futbolistas de los más de 30 que comenzarán a trabajar bajos sus órdenes en la ciudad deportiva. Y de esas mismas decisiones también están pendientes otros clubes que tienen puestas sus miras en algunos jugadores rojiblancos tanto del primer equipo como del filial. Es el caso de una gran promesa del club como es Ibai Sanz.

PUEDE INTERESARTE Unai López deja a un lado a los pretendientes y renueva con el Rayo

El delantero, tras protagonizar una gran temporada con el Bilbao Athletic en Primera Federación, aguarda para conocer su futuro. Otro año más ha vuelto a sumar una decena de goles con el filial, a los que también hay que sumar este curso un buen puñado de asistencias. Sus números llaman la atención de un Edin Terzic que no quiere precipitarse hasta que no lo vea en directo. De momento, el técnico alemán cuenta con él para comenzar a trabajar a la par que otros clubes barajan su fichaje.

Interés desde LALIGA HYPERMOTION

Según desvela ElDía de Córdoba, el equipo califa anda tras sus pasos. No le ha perdido la pista durante la temporada y son optimistas con su llegada. Un fichaje que, más allá de la decisión de Terzic, supondría un salto de categoría para el jugador de 23 años. El Córdoba busca poderío ofensivo y las miradas apuntan a un Ibai Sanz que espera conocer su futuro cuanto antes.

El interés del Córdoba en Ibai Sanz también se extiende a al mediocentro Eder García, pieza indispensable en el filial athleticzale con 34 partidos disputados y hasta cuatro goles y una asistencia.