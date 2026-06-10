Unai López deja a un lado a los pretendientes y renueva con el Rayo

Celia Pérez 10 JUN 2026 - 13:24h.

El centrocampista vasco ha decidido prolongar su vinculación con el cuadro franjirrojo

Los competidores del Athletic por Unai López se ponen serios: un viejo conocido aprieta por su fichaje

Compartir







Ya es oficial. Unai López ha renovado con el Rayo Vallecano hasta junio de 2029. El centrocampista vasco terminaba contrato a final de este mes y a pesar de los cánticos de sirena que había sobre su futuro, con el interés de clubes como el Athletic Club o el Olympiacos, ha decidido prolongar su vinculación con el conjunto franjirrojo tres temporadas más.

Unai López ha priorizado el Rayo Vallecano frente a las ofertas que acumulaba tanto de Europa como de fuera como la MLS, México y Oriente Medio. Tras vivir una gran temporada con el cuadro franjirrojo, alcanzando la final de la Conference League y clave en los esquemas de Íñigo Pérez, el centrocampista se prepara para afrontar una nueva temporada con la camiseta del conjunto madrileño.

PUEDE INTERESARTE Los candidatos a nuevo entrenador del Rayo Vallecano: surgen nuevos nombres

El Rayo confirma la renovación de Unai López

"Unai López y el Rayo Vallecano de Madrid han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato que vincula a ambas partes hasta el final de la temporada 2028-29.

Desde su llegada al Club, Unai ha sido un jugador determinante en los éxitos del primer equipo. Hasta la fecha ha disputado 222 partidos oficiales, en seis temporadas, firmando además 10 goles.

PUEDE INTERESARTE Raúl de Tomás volverá al Rayo Vallecano: los planes del club y cuántos años de contrato le quedan

¡Felices de continuar haciendo historia juntos, Unai!".

Por otro lado, la dirección deportiva del Rayo Vallecano que encabeza David Cobeño, junto al presidente, Raúl Martín Presa, se encuentra trabajando en la incorporación del entrenador que sustituya a Íñigo Pérez y también en la confección de la plantilla para la próxima temporada.

El Rayo Vallecano, tras dar por cerrada la etapa deportiva de Íñigo Pérez -próximo técnico del Villarreal-, la más exitosa en los 102 años de historia del club al haber logrado dos octavos puestos en la Liga española y la disputa de la final de la Liga Conferencia, espera cerrar la incorporación del nuevo entrenador esta semana.