Jorge Morán 05 JUN 2026 - 11:24h.

El portero relató lo mal que lo pasó tras llegar al Rayo Vallecano

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La salud mental dentro del deporte es algo que coge cada vez más importancia. Tanto que cada día es más normal ver a deportistas expresar cómo lograron superar una depresión gracias a ponerse en manos de los profesionales. Lo hemos visto con el futuro fichaje del Real Madrid, Konaté, con estrellas como Ricky Rubio y ahora también con Dani Cárdenas, portero del Rayo Vallecano.

El ex del Levante es una de las figuras con más peso dentro del vestuario vallecano, pero no lo es tanto en el terreno de juego. Desde su llegada al barrio madrileño, Cárdenas se ha visto relegado al banquillo, siendo el suplente tanto de Dimitrievski como de Augusto Batalla. Una situación a la que le costó adaptarse y que acabó siendo un problema mental para él.

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Dani Cárdenas y su depresión en el Rayo Vallecano

Durante su entrevista con Pablo Villa en Radio MARCA, el guardameta español desveló como vivió uno de los momentos más duros de su carrera, sufriendo una depresión de la que no era ni consciente. "Mi mujer fue quien me dijo: no podemos seguir así", explica Cárdenas. "Ella fue quien me vio día a día pasarlo mal", confesó el portero.

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Un sufrimiento palpable y que poco a poco fue haciéndose más grande. "Estoy mal, no tengo ganas de ir a ningún sitio, tengo ganas de estar solo, tengo ganas de llorar porque es la realidad", dijo Cárdenas, quién se puso en manos de un profesional gracias a los consejos de su mujer. "Esto es una depresión y tienes que salir adelante", fue el mensaje que le dio su esposa.

Ahora, meses después, Cárdenas ha logrado salir de esa situación y sueña con poder disfrutar junto a los suyos después de una temporada tan complicada. "Me apetece desconectar, me apetece disfrutar de la familia, disfrutar de mi padre, de mis amigos, de mi mujer y de mi hija", apuntó el portero, quién decidirá este verano si continúa en el Rayo Vallecano. "El presidente me dijo que había que sentarnos para renovar", zanjó.