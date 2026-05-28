Revolución en el Rayo Vallecano con las salidas de Iñigo Pérez y ocho jugadores más

Fin de ciclo en Vallecas con cambio de entrenador y nuevo proyecto

La comunión del Rayo y su afición tras la derrota: cánticos en el hotel y homenaje a Trejo

Compartir







Fin de ciclo en el Rayo Vallecano. No por perder la final de la Conference League, evidentemente, sino por lo que se avecina en el próximo mercado de fichajes. La hinchada aún vuelve de Leipzig y los jugadores aún atraviesan un período de luto previo a la planificación de la plantilla del próximo curso, en la que se esperan muchas novedades. Empezando, evidentemente, por un banquillo en el que Iñigo Pérez no continuará.

No quiso confirmarlo tras caer ante el Crystal Palace el propio técnico, pero sí lo hizo Raúl Martín Presa, presidente de la entidad: "No sé quién entrenará al equipo la próxima temporada". A falta de comunicado oficial, Iñigo se marchará y todo apunta a que recalará en el Villarreal CF, por lo que en Vallecas tendrán que buscar un nuevo técnico.

PUEDE INTERESARTE El recurso de Augusto Batalla para pedir atención médica en la grada haciéndose el lesionado

Ocho salidas en el Rayo Vallecano

No sólo habrá movimientos en el banquillo, sino también en la plantilla. Óscar Trejo ya anunció su salida y todo apunta a que, a sus 38 años, se marchará al Sporting de Gijón en este tramo final de su carrera.

Hay tres jugadores que han estado jugando en calidad de cedidos y cuya vinculación acaba con el final de la temporada: Carlos Martín tendrá que regresar al Atlético de Madrid, Ilias Akhomach tendrá que volver al Villarreal y Gerard Gumbau deberá hacer lo propio rumbo al Granada CF.

Y además, hay otros cuatro futbolistas más que acaba contrato al final de la presente campaña: Abdul Mumin, Luiz Felipe, Unai López y Pacha Espino.

A falta de posibles renovaciones, posibles salidas y fichajes más que necesarios, lo que sí parece evidente es que el Rayo se enfrenta ahora a un nuevo ciclo que estará marcado, sobre todo, por el nuevo entrenador. El grueso de la plantilla seguirá, pero falta el faro que guíe al equipo a un nuevo éxito y vuelva a ilusionar a la afición tras seis temporadas de éxitos.