Joaquín Anduro 27 MAR 2026 - 18:48h.

Ronald Araujo se abre junto a Jorge Valdano

Ronald Araujo organiza una cena por varios motivos: una ausencia destacada y la presencia de Ter Stegen

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El defensa del FC Barcelona, Ronald Araujo, está viviendo una temporada complicada después de haber tenido que parar dos meses sin disputar un partido por los problemas de salud mental que le impedían estar al 100% y que explotaron en la derrota con el Chelsea en Champions. Poco a poco, el defensa fue incorporándose a los planes de Hansi Flick y ya es uno más de la plantilla, lo que le permite hablar sin tapujos de esa etapa y cómo se dio cuenta de que no estaba bien.

El charrúa es el próximo invitado de Universo Valdano y Movistar+ ha emitido un avance de la entrevista con ese momento del clic del azulgrana: "Sabía que había algo que no estaba bien, que no funcionaba. Porque uno se va sintiendo un poco más deprimido y después futbolísticamente no se siente como sabe lo que puede hacer o lo que puede dar como jugador. La cosa ahí no funciona. También llegas a casa con todo el estrés y en casa no soy el mismo. Una persona al menos como era yo en casa, que soy muy familiar, de demostrar cariño a mi mujer y a mis hijas... había perdido un poquito eso. Como una barrera".

"Sabía que algo no estaba bien pero uno por inercia intenta seguir, también quizás por cultura. Nosotros, por ejemplo, somos gente de campo y ahí es difícil mostrar mucho los sentimientos. Y te cuesta esa barrera de decir 'guau, vaya lo que está pasando, necesito trabajarlo o levantar las manos y pedir ayuda'. Entonces, me costó muchísimo reconocer que necesitaba trabajar y buscar ayuda de un profesional", reconoció Ronald Araujo.

Ronald Araujo y su recuerdo del Chelsea-Barça

El desencadenante fue el partido de Stamford Bridge en el que vio una roja por doble amarilla por una acción absurda que le terminaría costando el partido a su equipo: "Uno sigue, sigue y sigue pero hay un momento en que dije 'ya está', que fue el momento de la acción con el Chelsea. Que no fue esa acción específica, era un cúmulo de cosas, pero ese fue cuando dije 'ya está'".

"Sí, porque es evidente que tirarse ahí después de tener una amarilla es una locura. Entonces dije que algo me estaba pasando. Llegué al vestuario ese día y dije que tenía que pedir ayuda. Hablé con mi mujer primero y le dije 'es evidente que algo está pasando y que tenía que pedir ayuda'", finalizó Araujo.