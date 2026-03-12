Ronald Araujo organiza una cena por varios motivos: una ausencia destacada y la presencia de Ter Stegen

Saray Calzada 12 MAR 2026 - 22:56h.

Araujo organizó una cena en un restaurante de Barcelona

El pasado 7 de marzo, Ronald Araujo cumplió 27 años. No ha sido hasta la noche del 12 de marzo cuando el jugador del FC Barcelona ha podido celebrarlo con sus compañeros. El capitán culé ha aprovechado esta fecha para hacer una cena con todo el vestuario, pero este no sería el único motivo por el que el uruguayo ha reunido a toda la plantilla y al cuerpo técnico en un restaurante en Barcelona.

'Mundo Deportivo' avanzaba esta reunión y 'MARCA' apuntaba unos datos más. El cumpleaños era una excusa para reunirlos a todo y hacer lo que se conoce como una cena de 'conjura'. En las próximas semanas se afrontan partidos importantes en donde se decide todo y es un buen momento para demostrar que todos juntos pueden afrontar lo que les venga.

Los detalles de la cena organizada por Ronald Araujo

Esta cena que iba a pagar Araujo también era una forma de agradecerle a sus compañeros que le apoyaran en sus momentos más complicados. A finales del año pasado, el jugador estuvo apartado del equipo por decisión propio por unos problemas de salud mental. El vestuario le brindó su apoyo y esta es su forma de devolverle el cariño mostrado.

En esta cena no estuvo toda la plantilla actual del Barça al completo. Lamine Yamal fue uno de los ausentes como apuntaba el citado medio catalán. Sin embargo, Ter Stegen, que está cedido en el Girona, también estaba presente en la cita. El portero era una persona importante en el vestuario culé y actualmente se recupera de una lesión en las instalaciones deportivas del Barça.

La cena comenzó pronto y terminó pronto. Mañana tienen entrenamiento para preparar el partido contra el Sevilla y ya conocen las exigencias de Hansi Flick con respecto a los horarios y la exigencias.