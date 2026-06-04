Jorge Morán 04 JUN 2026 - 11:09h.

El futbolista dejará el Liverpool y ya tiene un acuerdo con el Real Madrid

Florentino Pérez anuncia "fichajes en todas las líneas" y dejará a Mourinho la decisión con Nico Paz

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Las elecciones a la presidencia del Real Madrid están dejando muchos nombres por uno y otro lado. Mientras Enrique Riquelme promete llegadas como las de Rodri o Haaland, Florentino Pérez anuncia el fichaje de José Mourinho y asegura tener acuerdos cerrados con otros futbolistas, como los casos de Dumfries, Gvardiol o Ibrahima Konaté.

El central del Liverpool sería la primera incorporación del verano en caso de que Florentino Pérez repitiera como presidente. Konaté, que ha rechazado la oferta de renovación del Liverpool quedando libre a finales de junio, ha sorprendido al mundo desvelando la depresión que sufrió esta temporada, provocada por las muertes de Diogo Jota y de su padre.

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El dolor de Konaté tras la muerte de Diogo Jota

"Aún hoy, me cuesta asimilarlo. Sinceramente, su taquilla sigue en el vestuario. Todos los días en los entrenamientos, sigue estando con nosotros. Fue brutal... Recuerdo que me enteré cuando estaba en Los Ángeles y no podía creerlo", comienza desvelando Konaté en una entrevista en 'France Inter'.

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Konaté asegura que la muerte de su compañero, que también era su vecino, le 'destrozó' llegando incluso a 'perder todo el interés'. "Hay que entender que esta persona, su personalidad... Le podría haber pasado a cualquiera de nuestro equipo, pero él era la última persona a la que cualquier jugador habría querido que le ocurriera. No le importaba nada; solo quería ser feliz y pasar tiempo de calidad con sus compañeros y su familia", dice sobre el portugués.

"La fama no le interesaba. Sinceramente, era un tipo excepcional. Podía hablar con todo el mundo, desde el más joven hasta el mayor; era increíble tenerlo en el equipo", le elogia. Pero lo ocurrido con Jota en el verano de 2025 no fue el único mazado del central francés.

La muerte del padre de Konaté

A comienzos del 2026, el padre de Konaté falleció después de una larga enfermedad, lo que supuso un doble golpe para el futbolista. "Nunca he hablado de ello, pero es cierto que al comienzo de la temporada, mi padre estuvo hospitalizado varias semanas. Y, sinceramente, en mi situación, no sabía qué hacer", desveló.

"No sabía si debía volver a casa y dejar de jugar, porque el equipo también me necesitaba. No sabía con quién hablar y me lo guardé todo. Y ese es el consejo que doy a cualquiera que quiera escuchar: cuando te sientes mal o algo te está pasando, tienes que hablar de ello con quienes te rodean. Puede ayudarte y hacerte sentir mejor. Yo no hablé de ello y me lo guardé para mí", señala el futbolista.

Una depresión que Konaté entiende como 'algo profundo'. "Es una enfermedad que la gente experimenta a diario. También se puede sufrir depresión en el fútbol, no hay nada de malo en admitirlo. Y puede deberse a cualquier cosa", destaca el jugador que hace entender que la depresión no tiene nada que ver con el dinero que ganen. "Cuando uno tiene depresión, empieza en el corazón, sube al cerebro y se apodera de todo el cuerpo. Para mí, eso es lo difícil, y hay que hablar de ello", sentenció.