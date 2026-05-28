Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 23:26h.

Hugo Rincón aguarda la balanza de Edin Terzic con una vía descartada en el Athletic

A la espera de que Edin Terzic tome la palabra

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Poco a poco se va acercando la fecha en la que Edin Terzic tendrá que tomar decisiones sobre el verde. El nuevo entrenador del Athletic tiene importantes tareas por delante. Desde tomar decisiones con las piezas que falten hasta hablar con aquellos jugadores que están en puerta de salida o que vuelven de sus respectivas cesiones. En el apartado de fichajes también hay varios nombres en el horizonte, pero obviamente sin ningún movimiento hasta su aterrizaje en Bilbao. Uno de ellos es Unai López.

Las tres grandes opciones que maneja el Athletic para el centro del campo están claras desde hace tiempo: Unai López, Urko González de Zárate e Iván Martín. Lo que no está claro es qué sucedera con cada uno de ellos. En el caso de Unai, su futuro es incierto y le toca esperar. Su exitosa temporada con el Rayo, que estuvo cerca de redondear con la conquista de la Conference League, lo ha colocado en muchas agendas, entre ellas la de los rojiblancos.

En grandes ligas como Italia o Francia suena su nombre, así como en equipos de la MLS, Arabia Saudí o México. Pero, entre todas las propuestas, la más firme e interesante llega desde Grecia, concretamente por parte de un viejo conocido. Hablamos del Olympiacos de José Luis Mendilibar. Según informa Javi Beltrán en As, el equipo heleno habría metido una marcha más en su intención de cerrar esta operación. De momento se desconocen más novedades al respecto.

Las dudas con los cedidos

Otra de las grandes tareas de Terzic tiene que ver con los futbolistas cedidos. Entre ellos están Julen Agirrezabala, Hugo Rincón, Peio Canales, Beñat Gerenabarrena y Unai Vencedor. Alguno ya ha recibido el deseo de la afición para seguir la próxima temporada, aunque será el técnico germano el que tome esa determinación dentro de poco tiempo.