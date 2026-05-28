Asís Martín 28 MAY 2026 - 09:55h.

Desmarcados Athletic: Hay cosas que arreglar en San Mamés, aplíquese señor Uriarte

El Athletic necesita mucho más del carrilero de Cascante con la llegada de Edin Terzic

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BilbaoUno de los asteriscos de la temporada del Athletic Club, ha sido el mal rendimiento de un fichaje que había despertado muchas ilusiones en el regreso, 11 años después, a la UEFA Champions League. Se trata del lateral navarro de Cascante, Jesús Areso, por el que hubo que pagar 12 millones de euros al CA Osasuna, en su segunda llegada a Bilbao, que sin embargo ha estado a años luz de las expectativas creadas tras sus brillantes últimas dos campañas con los rojillos.

No le han salido para nada las cosas al carrilero, que ya pasó por las categorías inferiores de Lezama, ya que en muchos partidos se le ha visto completamente perdido, sin aprovechar su poderío físico en la banda para subir, ni cerrar bien los huecos en su parcela atrás a la ofensiva rival.

Fruto de ello, el carril derecho de Ernesto Valverde, que se pensaba le iba a pertenecer por derecho propio, ha sido una verbena por la que han pasado no ya Andoni Gorosabel e Iñigo Lekue, que debían ser sus competidores naturales por el puesto, sino incluso el central internacional Dani Vivian, que también en una mala campaña se ha quedado fuera de la lista del riojano Luis de la Fuente para el Mundial de 2026.

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Jesús Areso hace autocrítica en su regreso al Athletic Club

Al menos el paisano de municipio de Alex Remiro y de Kike Sola parece tener claras las cosas y no ha ocultado en sus redes sociales que el curso que está a punto de terminar no ha sido precisamente un dechado de virtudes, ni en lo individual ni en lo colectivo.

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Un sincero Jesús Areso ha publicado en su cuenta de Instagram que "No estuve a la altura de las expectativas en el aspecto individual, y creo que también sufrimos mucho en lo colectivo. Con ganas de desconectar y estar con los míos pero sin perder el foco en el futuro con mucha hambre y ambición".

Como muchos otros de sus compañeros, tras un año aciago en el que se ha rozado la tragedia, a Areso le toca reactivarse con el entrenador alemán Edin Terzič y demostrar que la apuesta de Jon Uriarte Uranga y Mikel González por su fichaje de alto coste y largo recorrido (hasta junio de 2031), no ha sido un error.

Ya se sabe que en estos casos la petición de perdón debe ir acompañada del propósito de enmienda, qué menos en el cuarto fichaje más caro de la historia del Athletic Club.