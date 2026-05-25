Asís Martín 25 MAY 2026 - 12:48h.

Notas Athletic 2025/26: Yuri, Guruzeta y Unai Simón, los mejores (Parte I)

El central alavés del Athletic Club se queda fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente

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BilbaoEl final de temporada del Athletic Club, cerrado con una derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ha sido recibido con alivio por los aficionados rojiblancos, que han visto como el curso se les ha hecho bola con esas 27 derrotas en 52 partidos. Y ha habido algunos damnificados con nombre propio por lo ocurrido que no han podido entrar en la lista de Luis de la Fuente.

Jugadores como Dani Vivian, campeón de Europa con la Selección Española y trascendental en la temporada pasada de los hombres de Ernesto Valverde, que entraron en la Champions League, quien sin embargo este curso han visto como su rendimiento se difuminaba hasta parecer casi irreconocible.

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Fruto de esa mala trayectoria, en la que hay teorías que hablan de la llegada de su compañero Aymeric Laporte cambiando un poco el trabajo defensivo y las distancias en el campo, ha perdido protagonismo el zaguero alavés Vivian... y con ello el billete para el Mundial.

Dani Vivian no está en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

El 'Teniente' de Vitoria-Gasteiz ha estado lejísimos de su rendimiento del año anterior, ha visto incluso como en varios encuentros, como por ejemplo el del Bernabéu, ha jugado de lateral derecho, una posición que no le va del todo bien, ya que no tiene ninguna proyección ofensiva y tampoco se ha dejado la portería de Unai Simón (del que habló De la Fuente) a cero en esos partidos.

El último palo para Vivian ha llegado este mismo lunes 25 de mayo. Sus compañeros Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams sí que irán al Mundial

El riojano Luis de la Fuente, seleccionador absoluto, ha dado este lunes la lista de 26 jugadores convocados para la disputa del Mundial que va a tener lugar en Estados Unidos, México y Canadá y también la de los 9 futbolistas 'de apoyo' en caso de lesiones.

En la lista buena, como era más que previsible, hay tres futbolistas del Athletic Club de Ernesto Valverde pero no está Daniel Vivian, que sinceramente tampoco ha hecho méritos para ir.

Más allá de que el entrenador riojano sea muy de proteger a su guardia pretoriana, como sí ha ocurrido con Nico Williams (que va a ir citado sin saber si puede jugar el primer partido ante Cabo Verde el día 15) o el 'Mariscal' de Agen que ha rendido en dientes de sierra tras un fichaje muy rocambolesco y una lesión muscular larga en medio de la campaña.

Pero pese a estar en la prelista de 55 jugadores de la RFEF, no ha sido una temporada nada boyante para el futbolista vitoriano que ha perdido ese aura de concentración casi pétrea que tenía desde su debut con el primer equipo y con la Selección Española.

Así que entraba en todas las quinielas que se iba a quedar fuera de la cita mundialista, ya que su rendimiento ha bajado de forma realmente preocupante. Algo que el entrenador germano Edin Terzic tendrá que tratar de cambiar con su inminente aterrizaje en Bilbao.

Como centrales específicos, Luis de la Fuente se ha llevado al blaugrana Pau Cubarsí, al colchonero Marc Pubill, al galo del Athletic Aymeric Laporte y al culé Eric García que ha sido polivalente y dado un gran rendimiento en el campeón de liga.

Los jugadores convocados por Luis de la Fuente están citados el sábado día 30 de mayo, a las 17:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde arrancará la concentración previa al torneo de los 48 equipos y los 104 partidos.

Como parte de la puesta a punto, la Selección Española disputará dos encuentros amistosos. El primero será frente a Irak en el estadio de Riazor, en A Coruña, el 4 de junio (21.00h.) mientras que el segundo medirá a España con Perú en México, el día 9 a las 04.00, en el último compromiso de preparación antes del Mundial.