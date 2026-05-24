Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 17:36h.

Unas palabras que agradeció el club rojiblanco

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Ernesto Valverde ha dejado huella en Bilbao. El legendario entrenador rojiblanco se despidió del banquillo de los leones con una derrota en el Santiago Bernabéu, pero con el sentimiento de haberse dejado todo en una nueva etapa en el Athletic Club. Homenajeado en San Mamés previamente, el técnico apunta a alejarse del fútbol profesional un tiempo, aunque su influencia va más allá.

Así lo demuestran las palabras de Jaume Ponsarnau. El entrenador del Surne Bilbao compareció este domingo en sala de prensa. Allí, además de abordar la actualidad de su equipo tras la victoria en Miribilla frente al Básquet Girona (86-80), aparcó el baloncesto para poner en valor la figura de Ernesto Valverde.

El entrenador del Surne Bilbao se rinde ante Ernesto Valverde

De manera improvisada, el técnico del Surne Bilbao reconoció la influencia que ha recibido del ya exentrenador del Athletic Club: "Me gustaría, no... esta ciudad, siempre lo he dicho, es muy Athletic. Y el Athletic nos impregna también cosas a todos los que somos de aquí. Yo quería decir que a mí, no solo cuando ha sido entrenador del Athletic sino cuando estaba en el Barça, que ya le admiraba, todos los valores de Valverde, de cómo ha ejercido el liderazgo y como lo seguirá ejerciendo. Es para mí una referencia y ya que tengo micro quiero desearle todo lo mejor posible en su vida como entrenador. Para mí seguirá siendo un referente importantísimo".

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El club de los leones, que se hizo rápidamente eco de las cariñosas palabras de Jaume Ponsarnau, devolvió el elogio a través de sus perfiles oficiales en redes sociales: "Ernesto Valverde, un referente para todos/as. Eskerrik asko Jaume por tus elogios a Ernesto. La admiración es mutua".

Además, en clave Surne, Ponsarnau aseguró que a la "muy buena mentalidad" de los jugadores se ha sumado la "ambición de hacer cosas" demostrada, entre otros aspectos, con las renovaciones confirmadas el sábado de cuatro piezas básicas como Darrun Hilliard, Luke Petrasek, Martin Krampejl y Margiris Normantas.