Asís Martín 24 MAY 2026 - 08:07h.

La presidenta del Gobierno de Navarra responde a la polémica de la camiseta del Athletic: "Vale ya de aspavientos"

El Athletic Club acaba 12º LaLiga, a 6 puntos de Europa y a 3 del descenso

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BilbaoLlega la hora del reseteo y del relevo en el banquillo del Athletic Club. En breve el histórico equipo bilbaíno dejará de ser el Athletic de Ernesto Valverde para ser el de Edin Terzic. El técnico de Viandar de la Vera dirigió en el Santiago Bernabéu su partido 504 con los leones, perdido por un tanteador de (4-2) ante los merengues, antes de dar por concluida su tercera y última etapa al frente de la institución rojiblanca.

Son 10 años de Valverde como entrenador, y otros cuantos más como jugador, alguien nombrado por el alcalde Juan María Aburto ‘Ciudadano Ilustre de Bilbao’ tras ganar la Copa del Rey 40 años después, que conoce todo lo que es el Athletic como la palma de su mano.

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Por ello, se le preguntaba en la sala de prensa madridista a la conclusión del encuentro que cerraba la temporada 2025/26, por el consejo que abiertamente le daría al técnico germano de Menden, que en breve deberá ser presentado por la directiva de Jon Uriarte Uranga para que empiece a ejercer públicamente sus funciones en la que va a ser su primera experiencia en LALIGA EA Sports y fuera de Alemania.

A Ernesto Valverde le toca dar el relevo en el Athletic Club a Edin Terzic

Sin querer aclarar si ha hablado o no con el ex del Borussia Dortmund, el ‘Txingurri’ Valverde se limitó a contestar, ahora ya sin ataduras y con el reconocimiento público del contrato de dos años para el preparador renano, que “le diría que no me haga caso (risas)… Que cada uno experimente, pero este club es especial. De eso se va a dar cuenta en cuanto llegue”.

Ahora falta que se haga oficial la presentación del segundo entrenador alemán en la historia de Athletic tras el alabado Jupp Heynckes y el 20º entrenador extranjero en toda la historia del plantel zurigorri que tiene a un hombre criado en Vitoria-Gasteiz en el primer lugar del podio de partidos dirigidos, Don Ernesto Valverde Tejedor.