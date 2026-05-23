Asís Martín 23 MAY 2026 - 22:54h.

La intrusión de UPN dispara el hype por la nueva camiseta del Athletic

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en el último partido de la temporada

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Bilbao¡Pie a tierra! Cerramos la temporada 2025/26 con el habitual repaso a lo que ha sido la actuación individual de los jugadores del Athletic Club en la jornada 38 del campeonato de LaLiga EA Sports que se ha disputado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid con el estreno de la famosa camiseta del mapa de Euskal Herria.

Los leones de Ernesto Valverde, que llegaron con las bajas de Yuri, Nico Williams, Berenguer, Egiluz y Oihan Sancet, han rotado en la portería y se van derrotados con un marcador de (4-2) gracias a los goles de Gonzalo, Bellingham, Gorka Guruzeta, Brahim, Izeta y Mbappé en una noche en la que Yeray se fue con un esguince de tobillo por una entrada del inglés Jude.

Alex Padilla (4): el portero de Zarautz, el de la Copa, ha tomado el puesto de Unai Simón el último día como premio por parte de Valverde. Ha sido fusilado en el 1-0. Muy atento en los centros al área, tampoco pudo hacer nada en el 2-0 de Bellingham... aunque sí en el 3-1 de Mbappé que no pareció complicado. En el 62' por contra sí le sacó un buen balón.

Dani Vivian (5): el central de Gasteiz, que se queda sin Mundial en 2026, ha vuelto a ejercer de lateral derecho en Madrid y ha sido sin duda un palo para Iñigo Lekue. Ha estado muy pendiente de Kylian Mbappé que caía por su lado pero hacia arriba no aportaba nada de nada. La segunda parte la jugó ya de central.

Yeray (4): el 'Titán' de Barakaldo ha sido titular ante los merengues y se ha comido la llegada de Gonzalo en el 1-0 y Bellingham casi lo mata en el 18' en una entrada terrible que acababa en amarilla y le he dejado el tobillo tocado teniendo que ser vendado en la pausa de hidratación. Ha tratado de estirar al equipo con algún saque en largo. Cambiado en el descanso

Aitor Paredes (5): el 'Americano' de Arrigorriaga ha dado descanso al mundialista Aymeric Laporte en Madrid y ha sido la pareja de Yeray. Ha hecho algún buen corte ante Mbappé

Adama Boiro (6): el zurdo de Dakar ha entrado al once y ha suplido a Yuri Berchiche que estaba sancionado. Ha empezado con una buena trampa de Dani Carvajal aceptada por Munuera... No ha estado mal, metido y con ganas aunque le cuesta decidirse a romper arriba. Ha acabado jugando de volante y en el 62' soltaba un disparo tremendo.

Iñigo Ruiz de Galarreta (5): el centrocampista de Eibar ha tratado como siempre de dar los mejores pases ante un Madrid que además te deja hacer. Cambiado en el 60

Mikel Jauregizar (4): el mediocentro de Bermeo ha sacado una amarilla para el 3' en un leñazo de Pitarch... Noche de correr y currar, poco más. Cambiado en el 85

Iñaki Williams (6): la 'Pantera Negra' ha sumado ya este sábado por la noche sus 510 partidos oficiales y ha alcanzado a Don Andoni Iraola, el prestigioso técnico del Bournemouth. Hoy, el capitán ha echado sudor y alguna buena idea, peor le ha faltado precisión en sus pases al área salvo en la buena asistencia del 2-1 de Guru y en el 4-2 de Izeta.

Unai Gómez (4'5): el 'Stallone' del Athletic ha acabado muy bien la temporada, buscando el gol, y ha vuelto a coger la mediapunta, hoy con escasas opciones al no haber casi posesión. Cambiado en el 60

Robert Navarro (4): el 'Relámpago' catalán ha ocupado una noche más la plaza de Nico Williams en el once. Ha tendido a ir hacia dentro dejando la banda a Adama, pero salvo un tiro con rosca casi ni se le ha visto hoy.

Gorka Guruzeta (6): el killer donostiarra ha cerrado el curso siendo el máximo goleador y ha llegado a los 10 goles en Liga con un golazo de bolea en el 45', 17 tantos en total este curso. Ha disparado ya para el 2' y ha corrido sin desmayo pero una vez más no le daban una decente hasta la que le puso Iñaki. Cambiado en el 73 con alguna molestia en el tobillo como Yeray.

Los suplentes del Athletic Club frente al Real Madrid: los 5 cambios de Ernesto Valverde en el Bernabéu.

Andoni Gorosabel (sc): sale por el tocado Yeray.

Alex Rego (sc): sale por Ruiz de Galarreta.

Iñigo Lekue (sc): sale por Unai Gómez. Hoy ha podido despedirse en el verde y con un slalom espectacular. Tuvo más cariño con él el árbitro que algunos socios del Athletic en San Mamés y en las RRSS.

Urko Izeta (5'5): sale por Guruzeta. ha acabado jugando los 2 últimos partidos. Ha marcado de cine el 4-2.

Mikel Vesga (sc): sale por Jauregizar.