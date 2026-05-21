Asís Martín 21 MAY 2026 - 16:01h.

Le ha remitido otra carta al presidente del Athletic Club Jon Uriarte

Aymeric Laporte dice qué espera a Terzic y va de frente con sus actitudes: "Siempre voy a contracorriente"

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BilbaoHa saltado la sorpresa con la presentación de la nueva indumentaria del Athletic Club para la temporada 2026/27, que será la primera del técnico alemán Edin Terzic en el conjunto de San Mamés. Y el problema no, no es que haya muchos aficionados a quienes no les haya gustado el nuevo diseño de la marca inglesa Castore, sino que el grupo político navarro UPN ha saltado rápidamente al ruedo cargando contra uno de los detalles que luce la nueva camiseta rojiblanca.

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Un mapa de Euskal Herria que incluye a la comunidad Foral Navarra, lo que ha llevado a la dirigente de UPN a enviar tres cartas, una al propio ejecutivo navarro, otra a la Real Federación Española de Fútbol y otra directamente al presidente de Athletic Club, Jon Uriarte Uranga.

Cristina Ibarrola pide por carta a la RFEF que impida el uso de la nueva camiseta del Athletic Club

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Según comentan en su comunicado, "Advertimos al presidente del Athletic Club de Bilbao de que UPN acudirá a los tribunales si no retiran la inclusión del mapa de “Euskal Herria” con Navarra dentro en la nueva equipación. Exigimos a María Chivite que emprenda las acciones oportunas para defender la realidad política e institucional de Navarra".

Un uniforme que los leones de Ernesto Valverde van a lucir por primera vez este sábado 23 de mayo (21.00 horas) en el estadio Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid, por cuestiones de mercadotecnia en la última jornada de LALIGA EA SPORTS 2025-26.

Lluvia de cartas de protesta de UPN...

En la carta remitida al presidente de la RFEF, Cristina Ibarrola recuerda que, según la propia publicación oficial del club, ‘cada una de las siete rayas de la camiseta simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria’ y que esa supuesta ‘identidad común’, como señalan, ‘se refleja en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda’.

“Esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra, por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada”, añade.

Ibarrola también ha remitido otra carta al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte Uranga, en la que le hace conocedor de lo solicitado a la RFEF y le requiere que “retire la inclusión del mapa de ‘Euskal Herria’ y la ikurriña en la nueva primera equipación oficial para la temporada 2026-2027 ya que constituye un mensaje político controvertido que afecta gravemente a la realidad jurídica, administrativa, política e institucional de la Comunidad Foral de Navarra, incompatible con la Regla 4.5 de las Reglas de Juego de la IFAB”.

En caso de no atender dicho requerimiento, le advierte de que UPN acudirá a los tribunales.