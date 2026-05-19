Edin Terzic avanza por su primer fichaje en el Athletic: terna de opciones y una decisión

Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 09:41h.

El técnico, muy importante en las decisiones de mercado

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

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Al Athletic Club le resta un encuentro en LALIGA EA Sports para cerrar una temporada irregular y repleta de altibajos. Será un encuentro especial para Ernesto Valverde, pues pese a despedirse de San Mamés, dirigirá por última vez al equipo rojiblanco. A la espera está un Edin Terzic que trabaja desde la distancia junto a Mikel González. Entre ambos están perfilando el primer fichaje bilbaíno para el próximo curso.

La figura del Director de Fútbol del Athletic fue capital para convencer al preparador germano. Edin Terzic mostró su satisfacción por trabajar mano a mano con Mikel González, y a la espera de poner un pie en Bilbao, ya cocinan el primer fichaje de esta nueva era.

El primer fichaje de Edin Terzic en el Athletic Club

Según avanza El Correo, el Athletic ya ha marcado en rojo la demarcación que debe ser reforzada en el próximo mercado de verano de manera prioritaria. El centro del campo de los leones concentra todos los esfuerzos del tándem que conforman Mikel González y Edin Terzic, con hasta tres opciones encima de la mesa.

En esa terna de candidatos, el técnico alemán tendrá que tomar partido. Los nombres que maneja el Athletic son los de Urko González de Zárate, Unai López e Iván Martín. Cada centrocampista encarna una situación contractual distinta, aunque por el rayista mantiene un pacto verbal para ser informado de las ofertas que reciba una vez finalice su contrato. En el caso del jugador del cuadro catalán, deseo rojiblanco en anteriores ventanas de transferencias, un descenso de categoría abarataría considerablemente su traspaso.

En este baile de nombres que apuntan a protagonizar el primer movimiento del Athletic de cara al próximo curso, Edin Terzic será clave. El entrenador rojiblanco, que quiere analizar de cerca a su plantilla con un maratón de amistosos, deberá tomar partido en la decisión de mercado que ya se cocina en Ibaigane.