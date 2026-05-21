Celia Pérez 21 MAY 2026 - 09:43h.

El defensa se ha pronunciado sobre sus compañeros del Athletic Club

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El Mundial está a la vuelta de la esquina y a pesar de que aún queda un partido para finalizar la temporada, en el mundo del fútbol ya son muchos los que ponen la vista en el próximo mes de junio. Finiquitando ya casi una temporada precisamente no demasiado buena para el Athletic Club, Aymeric Laporte ha hecho un repaso de los nombres propios como es la lesión de Nico Williams o el debate de la portería de la selección española con Unai Simón.

A las puertas de la convocatoria de Luis de la Fuente, el extremo sufre una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda sobre la que su compañero ha tranquilizado en una entrevista en El Larguero. "Estaba preocupado con su lesión los primeros días, se pensaba incluso en no llegar al Mundial, pero hoy le he visto correr, por ejemplo, y mucho más tranquilo. Está más relajado y muy bien, además que es un chaval super alegre", señaló sobre Nico.

Aymeric Laporte y el debate de la portería de Unai Simón

El debate de la portería es uno de los temas candentes en la selección española. Luis de la Fuente ya ha asegurado que llevará tres porteros, en vez de cuatro como en la última convocatoria, y uno de ellos será Unai Simón a pesar de las diferentes opiniones que puedan surgir.

"Creo que a él le conviene estar fuera de estos debates. Ha sido un titular referente en los últimos años de la selección, el míster siempre ha confiado en él. A nivel de temporada, es un poco como yo, no podemos decir nada excepcional de su temporada por lo que hemos reflejado como equipo en la clasificación. Pero con la selección española, lo que nos ha tocado este año, no lo ha hecho mal", apuntó sobre su compañero.

"No pondría el demérito en Unai, sino el mérito en los otros porteros para estar a su mismo nivel. Están demostrando todos ser porterazos, es uno de los puestos que más calidad y más competencia tiene, junto a los centrales. Es muy difícil elegir quién debe jugar, porque creo que todo el mundo lo haría bien", añadió.