Pablo Sánchez 20 MAY 2026 - 14:25h.

Competencia en el Athletic por el fichaje a coste cero para Edin Terzic

Bastante protagonismo con el filial en Primera RFEF

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La planificación del Athletic para la próxima temporada va tomando forma. Más allá de las renovaciones ya ejecutadas y de las salidas confirmadas, el club centra sus miras en reforzar, por ejemplo, el centro del campo. También trabaja en el futuro de algunas de sus perlas, esas que han protagonizado otra buena temporada con el filial en Primera RFEF. Entre los cachorros rojiblancos destacan nombres como el de Aimar Duñabeitia, cuyo futuro a corto plazo parece estar lejos de Lezama.

El central de 23 años estaría cerca de dar un paso importante para su futuro. Según informa la cuenta de X @canteradelezama, el Tenerife es el mejor posicionado para hacerse con los servicios de Duñabeitia la próxima temporada. Llegaría cedido a un recién ascendido a LALIGA HYPERMOTION, un escenario en el que, si cuenta con minutos, le servirá para dar un salto de gigante en su crecimiento.

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Las negociaciones entre las partes ya están en marcha y todo apunta a que en los próximos días podría cerrarse la operación. El Tenerife no es el único equipo de la categoría de plata que se ha fijado en Duñabeitia. Ya lo hizo el Cádiz en el mercado invernal, aunque no fraguó esa opción. Con 20 partidos y hasta dos goles en su casillero, los números del central y su físico han llamado la atención del cuadro isleño, que ya lo sufrió frente a frente esta temporada en Primera RFEF.

Overbooking de centrales

El salto de categoría de Duñabeitia será, sin duda, clave para su crecimiento. El sueño de todo athleticzale es llegar al primer equipo, aunque en estos momentos el centro de la defensa está bien cubierto. El equipo de Edin Terzic cuenta con hasta cinco futbolistas para esa demarcación: Yeray, Laporte, Dani Vivian, Paredes y Egiluz. Por lo pronto, toca esperar y crecer, si nada se tuerce, en la categoría de plata.