Edin Terzic aguarda la decisión de Yuri Berchiche: por qué condiciona su hoja de ruta en el Athletic

Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 08:18h.

El técnico de Menden evalúa a la plantilla al detalle

Avances por el primer fichaje en el Athletic: terna de opciones y una decisión

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El Athletic Club continúa inmerso en la planificación de la próxima temporada. Tras un año de altibajos en lo que a resultados y juego respecta, Mikel González y su equipo deben aportar un plus a una plantilla que necesita aire fresco. La dirección deportiva rastrea el mercado de mediocentros, aunque no se descartan más movimientos. Todo pasa por el análisis de un Edin Terzic muy involucrado en la confección de su equipo, pero también de Yuri Berchiche.

Bilbao es un clamor. A sus 36 años, el lateral de Zarautz ha vuelto a mostrar un gran nivel, derrochando competitividad y apretando las tuercas a sus compañeros cuando más falta hacía. Un espejo en el que se ven representados los aficionados y que esperan seguir viendo correr por la banda de San Mamés.

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A diferencia de Ernesto Valverde e Iñigo Lekue, Berchiche no se despidió del templo rojiblanco, aunque tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre su futuro. El del pasado fin de semana pudo haber sido su último partido con el Athletic, ya que causa baja ante el Real Madrid. Una decisión que alteraría la hoja de ruta de Edin Terzic.

Por qué condiciona la decisión de Yuri Berchiche a Edin Terzic

Como bien apunta MARCA, la decisión final del lateral izquierdo es seguida con especial atención por el entrenador alemán. Y es que si Yuri Berchiche apuesta por no continuar como rojiblanco, el Athletic no debería dar un giro a su planificación para la próxima temporada y acudir al mercado de fichajes por partida doble.

Con el adiós de Iñigo Lekue, si Yuri apuesta por no continuar, Edin Terzic se quedará en el flanco izquierdo únicamente con Adama Boiro. La marcha del veterano lateral, pase lo que pase en la pretemporada, obligaría al técnico alemán a reajustar sus planes iniciales en Bilbao.