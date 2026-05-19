Asís Martín 19 MAY 2026 - 13:23h.

Maroan Sannadi se afila para Terzic tras reivindicarse ante el Celta en San Mamés

Se trata de Alejandro Vigara y de Álvaro Cabezas, quienes se hicieron virales

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BilbaoAfortunadamente, el miedo ante la ignorancia y la falta de respeto poco a poco se va combatiendo en nuestra sociedad. Y en el caso del deporte, un pionero centrado en valores es el Athletic Club. Que ha vuelto a dar un nuevo paso adelante al impartir la pasada semana una charla sobre LGTBIfobia a los jóvenes integrantes de la cantera rojiblanca que se forman, como jugadores y personas, en las instalaciones de Lezama.

Forma parte del programa Garathuz del Athletic y ha sido impartido por dos athleticzales que sufrieron insultos y ataques homofóbicos -por fotografiarse con la camiseta zurigorri besándose en el estadio de Vallecas- a los chavales de un equipo Cadete de la cantera.

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Se trata del periodista Alejandro Vigara y de Álvaro Cabezas, quienes se hicieron virales por desgracia, por aquel ataque en tierras madrileñas, quienes quieren "convertir el vestuario en un lugar seguro, especialmente para aquellos compañeros que puedan estar planteándose vivir abiertamente su homosexualidad" señalan.

Y son valientes y constantes. La pareja ha decidido que en cada ocasión en la que acudan a un partido del Athletic Club van a publicar en sus redes sociales una nueva foto besándose. Ya que como dijo Alejandro Viguera tras caer en la Catedral ante el Valencia CF de Carlos Corberán, "un buen beso en San Mamés hace que cualquier derrota sepa un poquito mejor".