Asís Martín 19 MAY 2026 - 10:49h.

El mensaje del presidente del Racing al Athletic sobre el futuro de Peio Canales: "Tenemos que convencer a Terzic"

El 'Búfalo' de Gernika, que ha metido 16 goles, no quiere un exceso de protagonismo

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BilbaoAlgo tiene Asier Villalibre Molina que es tan querido por las aficiones de todos los equipos por los que pasa. Sea el Athletic Club, el Deportivo Alavés o el Racing de Santander con el que ha firmado el ascenso a la máxima categoría 14 años después.

El 'Búfalo' de Gernika es un personaje especial, tímido, pero que a la vez es el gran maestro de todas las ceremonias en las que participa con su simpatía, y esa trompeta que ya ha pasado a la historia y que volvió a sonar entonando 'La Fuente de cacho' en la celebración de los montañeses.

El delantero vizcaíno, que en Lezama era siempre el 'protegido' de Raúl García quien le profesaba un gran cariño, ha marcado en esta temporada 16 goles en 30 partidos y repartido dos asistencias, unas cifras muy respetables pese a perderse tres meses de competición por una lesión.

Pero ha sido un factor clave en el retorno a la Primera división de los cántabros junto a otros compañeros 'Made in Lezama' como Peio Canales, que sufre una fuerte presión para quedarse en Santander, o un Iñigo Vicente magistral con sus 19 asistencias y centenares de pases con auténtico veneno al hueco.

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Asier Villalibre, atado automáticamente por el Racing de Santander

Como explicaba en la COPE, Manuel Higuera, el presidente del Racing, quien además de pedir a Peio Canales que se quedase en Cantabria ha confirmado la continuidad de otro de los pilares del equipo, Asier Villalibre.

Aunque su renovación ya era automática con el ascenso de categoría, el presidente ha asegurado que su permanencia estaba garantizada de todas formas: "Asier se va a quedar, evidentemente, pero si hubiera quedado aunque no hubiéramos ascendido".

"A veces es contradictorio: tú quieres jugar y hacer goles, pero a la vez piensas en no aparecer mucho. Es difícil mentalmente llevarlo. Es ese miedo que te metes a ti mismo y joder, llevarlo no es fácil"

La timidez del 'Búfalo' de Gernika

En dicho programa radiofónico el exjugador del Athletic Club, de 28 años de edad, provocaba la risas de los asistentes, con su manera franca de decir las cosas. Muy jatorra.

Preguntado por si no le gustan las multitudes apuntaba que "no me gusta ser el centro de atención, ya es suficiente..." antes de recibir la puya de "pues no metas goles de chilena no te jode" como el que le endosó al Real Valladolid el pasado fin de semana.

Sobre su proverbial timidez señalaba Villalibre que "lo de jugar ante miles de espectadores es diferente, todos los futbolistas cuando estamos en el campo no estamos pensando en todo lo que hay alrededor, juegas y ya está, pero estos escenarios no son los más agradables para nosotros" soltaba ante el público asistente al programa.