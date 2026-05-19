La respuesta de Ernesto Valverde al Ajax confirma sus planes de futuro lejos del Athletic

Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 11:20h.

El Txingurri sigue teniendo mercado

Edin Terzic avanza por su primer fichaje en el Athletic: terna de opciones y una decisión

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Ernesto Valverde recibió el pasado domingo el homenaje que su figura merecía. San Mamés despidió a un entrenador de leyenda con todos los honores en una temporada difícil en la que decidió dar un paso al lado. Aún le resta por dirigir al Athletic Club en el Santiago Bernabéu para después dejar su sitio a un Edin Terzic que ya planifica el futuro.

A sus 62 años y con un importante número de títulos a sus espaldas, el Txingurri vivirá, como mínimo, un año alejado de los banquillos. Pese al irregular rendimiento del equipo bilbaíno en este 2026, su nombre sigue moviéndose en el mercado. Aunque sus planes parecen claros.

La respuesta de Ernesto Valverde al Ajax de Ámsterdam

Según informa el Diario AS, el Ajax de Ámsterdam ha tanteado al todavía entrenador de los leones. Jordi Cruyff, líder de la parcela deportiva del histórico club neerlandés, contactó con su entorno para ofrecerle el puesto de entrenador. Esto ocurrió en el pasado mes de febrero cuando en el Athletic ya sabían que no continuaría al frente del equipo bilbaíno.

La respuesta de Valverde fue negativa y declinó la oferta del Ajax. Un 'no' que confirma los planes del Txingurri lejos del Athletic, al menos a corto plazo. Por su cabeza no pasa la opción de dirigir a otro equipo en el futuro más inmediato, sin cerrar esta opción de cara a siguientes campañas.

Sus palabras tras el empate ante el Celta de Vigo confirman su plan: "Necesito respirar un poco, esta temporada ha sido muy fuerte. De momento voy a parar un poco, que me hace falta y creo que es lo mejor. Ahora no voy a entrenar, seguro".

Esta negativa motivó al citado Jordi Cruyff a apostar por otro técnico de LALIGA EA Sports. A expensas de conocer el desenlace del Girona, en serio riesgo de descenso a la categoría de plata, Míchel Sánchez apunta a sentarse en el banquillo del histórico club neerlandés.