Iago Aspas explica por qué quiere copiar al Athletic en el Celta: "Reúne cosas bonitas"

No pudo ganar en el adiós a San Mamés el equipo de Ernesto Valverde

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde se despidió de San Mamés el domingo con un empate (inmerecido) frente al RC Celta de Vigo y se queda salvado pero sin ir a Europa con los 45 puntos que tiene a falta de esa última jornada por disputarse ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con lo que ya sólo se piensa en acabar y que venga Edin Terzic a cambiar el libreto.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del partido de la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS que se cerraba con un marcador de (1-1) y gol de Iñaki Williams, en la despedida del Txingurri Valverde y de un Iñigo Lekue que no tuvo ni un minuto de juego.

Borja Conde

Reparto de puntos en San Mamés entre un Athletic voluntarioso pero muy escaso de fútbol y un Celta que solo llegó un vez y aprovechó el regalo de Jauregizar nada más empezar. A los rojiblancos les tocó remar a contracorriente todo el partido y mostraron muchas de las carencias que han lastrado al equipo esta temporada: juego plano, fragilidad defensiva y escasa llegada. Tan solo un par de remates de Unai Gómez pusieron en peligro al guardameta visitante.

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En la segunda parte, la entrada de Robert Navarro animó a los locales, que empataron con gol de Iñaki Williams tras una bonita y rápida triangulación entre Yuri, Navarro y Galarreta. Eso llevó la esperanza a la parroquia rojiblanca pero los esfuerzos fueron infructuosos para mover el marcador.

Así se pone el punto final a la temporada en San Mamés que sirvió para despedir con honores, muy merecidos a Ernesto Valverde, jugador y entrenador de leyenda del club, e Iñigo Lekue, ejemplo de cantera vizcaína y puro sentimiento zurigorri. “Todos somos del Athletic por alguien”.

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Eskerrik asko betirako!

Gorka Bizar

Repitiendo el patrón de toda la temporada conseguimos salvar un punto, y porque no, un poco de dignidad puesto que hasta el pitido final se ha intentado ganar en el último partido en San Mamés de esta temporada. Puede que se mereciera ganar, pero más por ganas que por ocasiones claras.

Despedida de Lekue que no disputó un solo minuto y del Txingurri que se le atragantó este año con tanta competición. Eskerrik asko a ambos por los servicios y la dedicación. Esperando que el sábado el Madrid no nos pase el rodillo y pensando con ilusión en la llegada del nuevo míster.

Carmelo Rodrigo

Bueno, pues este cuento aún no se acabó, pero tan solo nos queda el trámite del Bernabéu para liquidar esta temporada cuyos últimos tres o cuatro meses han opacado méritos como llegar a semifinales de Copa y jugar la liguilla de la Champions, algo por si solo reservado a unos pocos elegidos.

Cualquier mínima esperanza de disputar plaza de Conference se disipaba a los cuatro minutos de partido, con un Jauregizar sin tensión que propiciaba el gol celeste. Con más voluntad que acierto se intentó el empate, que llegó en una bonita combinación. Y poco más.

Tiempo habrá de hacer balance de la temporada. Ahora, despedir a Valverde con cariño y agradecimiento por muchos días de gloria, y a Iñigo Lekue por su honradez, trabajo e implicación zurigorri, fiel heredero del carácter de su aita Nacho (q.e.p.d.) Ikusi arte Iñigo!!!

Borja Osorio

Se acabó el suplicio de esta temporada en San Mamés. Otro partido más el Athletic no ha podido dar una alegría a su afición y aunque ha hecho más méritos que el Celta para ganar, una vez más el poco fútbol y el poco acierto de cara a puerta le ha bastado a un gris Celta para llevarse un empate que les sabe a mucho.

Pronto ha empezado perdiendo el equipo de Txingurri, tras el error de Jaure, y el primer tiempo ha sido plomizo y soporífero, solo se salvaba Unai Gómez, al que el entrenador le ha premiado dejándole en la caseta en el descanso… las cosas de Valverde.

En el segundo tiempo ha sido mucho mejor el Athletic y ha llegado el empate tras una buena llegada de Yuri y un centro que ha rematado Iñaki a la red. A partir de ahí el peso del partido lo ha llevado el Athletic, y solo en los minutos finales los leones han encerrado a los gallegos y han podido ganar. Nico Serrano de gran disparo a punto ha estado de lograrlo.

Pues con este triste punto y esta grotesca temporada se despide de las remotas posibilidades de entrar en Europa vía Conference, hasta el denostado Valencia nos ha adelantado en la clasificación y el paupérrimo Espanyol nos iguala en la tabla.

Un final acorde a la lamentable temporada que nos han brindado la plantilla más cara de la historia, tiempo tendremos de analizar la caída estrepitosa del equipo en este ejercicio... mientras tanto... ¿qué pensará Edin Terzic?

Raúl Guerrero

Triste despedida en San Mames. El Athletic no consigue ganar en su último partido en la catedral en el homenaje a Valverde y Lekue. Mala primera parte en la que un fallo de Jauregizar propiciaba el gol celeste en la único tiro a puerta, lo que viene siendo habitual en esta temporada tan decepcionante.

Mejoró el equipo rojiblanco tras el descanso con el empate de Iñaki Williams pero fue incapaz de dar una alegría en una noche tan especial. Sólo podemos dar las gracias tanto al Txingurri como a Iñigo Lekue por tantos años de rojiblancos.

Sinceramente pienso que ambos no se merecían este final pero vamos a quedarnos con lo bueno que ambos nos han dado. Eskerrik asko bikote!!! La cita del sábado en el Bernabeu dará cierre a una temporada para olvidar.

Mikel Bizar

Un quiero y no puedo. Eso ha sido el Athletic. Empezamos con una contra del Celta en el 4, única llegada de los gallegos prácticamente en todo el partido, 0-1 y a guardar los muebles. El Athletic se volcaba, pero cada disparo era fuera o al muñeco. Galarreta mandaba, era el único que ponía criterio a la hora de jugar.

El segundo tiempo éramos un rodillo (ironía mode on). Lo intentábamos y queríamos pero la pólvora mojada igual que toda la temporada. La mejor jugada la metía Iñaki (por fin) dentro, 1-1.

Giráldez movía ficha y el Celta mejoraba. Sin llegadas pero con algo más de posesión. Los últimos minutos Maroan, Izeta y Nico Serrano las tenían pero no conseguían el último remate. El definitivo. Añadir que la salida de Navarro en el descanso mejoraba al equipo. Buena nota tomará el alemán.

En definitiva, merecimos ganar, aunque solo fuese por empuje y ganas. Se acabó ir al fútbol por este año, aunque no el sufrimiento. Espero no ver cómo nos humillan en el último partido. Solo por ello, habrá que salir como hoy y seguido a resetear y pensar en que sabemos y podemos. Solo hay que recuperar este equipo. Tarea dura para el míster que viene.

Deme Eguia

Se ha acabado la temporada en San Mamés, ante el R.C. Celta de Vigo, con un empate a uno que sirve para sumar el punto necesario que nos avala que la salvación la hemos logrado por méritos nuestros y no por demérito de contrarios, ni por ayudas de otros equipos, como alguien intentará hacer creer.

Dicho esto, tendría que acabar con la opinión de lo visto, pero me rebelo porque sigo disgustado con la temporada vivida este año. He comprobado que mi teoría sobre que en un partido de futbol los jugadores son quienes alegran y encienden los ánimos a la grada y no al revés.

He ejercido de tribunero y he aplaudido los tres minutos del homenaje al inicio del partido para Valverde y para Lekue, al que por cierto le ha tenido que sacar el capitán Iñaki para entregarle el obsequio que le daba el equipo, pero lo curioso es que al minuto 5, al recibir el gol tras fallo de Jauregizar, la grada ha mostrado su enfado con una sonora pitada, no a Jaure, sino al equipo.

También he aplaudido y cantado el himno y el gol. Pura hipocresía.

El partido, pues con un juego previsible, jugando al pie, en estático, sin criterio en el juego de profundidad y sin ver ese ímpetu que Iñaki nos había comunicado por carta en los medios de comunicación y si en el minuto 5 nos han metido gol en una acción creada por nosotros, resulta que el primer remate entre palos del Celta, por jugada creada por ellos, ha sido en el minuto 48 del primer tiempo. Así somos en este Athletic.

Será capaz Edin Terzic de cambiar la dinámica de este equipo. Será Merlín el mago. Valverde para llevarnos el partido tan esperado por toda la afición, ha puesto dos delanteros juntos en el minuto 86, para que no digamos que no es ofensivo.

Que será un entrenador que ha entrado en la historia del Athletic, sin duda. Pero que la gestión que ha hecho de la plantilla este año ha sido érronea, también