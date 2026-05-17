Asís Martín 17 MAY 2026 - 20:56h.

Metas y comportamientos

Así puntuamos a los de Ernesto Valverde en el último partido en San Mamés de la temporada

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BilbaoPor penúltima vez en lo que queda de esta temporada 2025/26 vamos a repasar lo que ha sido la actuación individual de los jugadores del Athletic Club en LaLiga EA Sports. La jornada 37 del campeonato de la regularidad que ha supuesto además el último encuentro disputado en Bilbao, en el que se ha despedido a Ernesto Valverde y a Iñigo Lekue, que abandonarán la entidad vizcaína a la conclusión de la campaña.

Los leones, que venían con la salvación ya certificada ¡por la Real Sociedad! y tenían las bajas de Vivian, Nico Williams, Unai Egiluz y Oihan Sancet, han empatado con un injusto marcador de (1-1) gracias al gol de Williot nada más empezar y el de Iñaki Williams en la segunda mitad.

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Unai Simón (6): el portero internacional de Murgia ha encajado gol para el 4' donde nada pudo hacer ya que fue un obús aunque le pasó cerca de la cara. Poco más en la primera mitad más que un tiro final. Luego ha estdo bien por alto.

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Gorosabel (5'25): el lateral de Arrasate ha sido hoy el elegido para el carril del '2' y ha hecho alguna chapuza en salida de balón interesante o malos centros pero... si bien también le puso un gran balón a Unai Gómez en el 21'.

Yeray (7): el 'Titán' de Barakaldo ha sido titular ante los gallegos y se ha llevado una tarascada tremenda para el 10' de Rueda. Ha subido mucho, en una buena tarde, y ha estado muy fuerte en sus disputas.

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Aymeric Laporte (5'75): el 'Mariscal' de Agen es el intocable para Ernesto y ha sido el central del costado zurdo. Ha tratado de lidiar con el enrrachado Jutglá y en general ha cumplido bien. Ha visto una amarilla que pudo ser naranja.

Yuri Berchiche (7): el zurdo de Zarautz ha entrado al once y ha tenido que pegar varias broncas porque el equipo era más corazón que cabeza. Vio una amarilla para el 38' y será baja en Madrid el sábado. Le ha echado ganas como siempre. Ha dado la asistencia del 1-1 muy bien.

Iñigo Ruiz de Galarreta (7): el centrocampista de Eibar ha tratado de poner un mínimo de cordura aunque no era sencillo porque el Celta corría menos pero jugaba mejor. Ha sido de lo mejorcito en una tarde de quiero y no puedo en el primer tiempo iniciando además la jugada del 1-1 muy bien.

Mikel Jauregizar (3): el mediocentro de Bermeo ha recuperado la pareja más habitual. Ha tenido un grave error que ha costado el 0-1 para el 4' ya nada más empezar. Muy fallón en todo. Terrible su segunda parte de la temporada, ha llegado fundido. Cambiado en el 70

Iñaki Williams (6'25): la 'Pantera Negra' ha sumado ya sus 509 partidos oficiales y si juega ante el Real Madrid pillará a Don Andoni Iraola. Hoy el capitán, tras su carta pública a la afición, ha querido agradar y ha corrido y peleado muchísimo pero tomando malas decisiones. En el 51' ha metido el 1-1 con una buena llegada de 9 puro y luego casi mete uno igual y un golazo tremendo en el 62' con un tiro lejano. Pues otra ocasión más llegaba en el 78'. Cambiado en el 85

Unai Gómez (6'5): el 'Stallone' del Athletic ha seguido en la mediapunta en lugar del lesionado Oihan Sancet y ha rematado mucho. Ha intentado un golazo en el 21' pero se la sacó Radu con un vuelo y otra en contra en el 37'. Se deja la vida aunque no sea su puesto y en sudor da el 200%. Cambiado en el descanso cuando nadie lo entendió...

Alex Berenguer (5'5): el 'Ferrari' de Barañain ha batallado a tope, eso no lo escatima, y ha sido de los pocos que ha intentado revolver y dar guerra a los celestes. Cambiado en el 81

Gorka Guruzeta (5): el killer donostiarra ha sufrido su habitual dieta hipocalórica de balones y aún así en 45 casi aprovecha un fallo de Marcos Alonso. Cambiado en el 81

Los suplentes del Athletic Club frente al Celta: los 5 cambios de Ernesto Valverde en San Mamés

Robert Navarro (sc): sale por Unai Gómez.

Alex Rego (sc): sale por Jauregizar.

Maroan Sannadi (sc): sale por Guruzeta. Ha vuelto tras una eternidad.

Nico Serrano (sc): sale por Berenguer.

Urko Izeta (sc): sale por Iñaki Williams.