Asís Martín 14 MAY 2026 - 12:32h.

La afición del Athletic no da crédito por la carambola que les mandaría a Segunda: "Es imposible"

"Manolo es el mejor fichaje que no haya jugado en la historia del Athletic Club"

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BilbaoLos pasionales y sufridores aficionados del Athletic Club, el Universo Athleticzale que dice el amigo Kuitxi en sus artículos en ElDesmarque, se llevan las manos a la cabeza esta semana viendo cómo había poco más o menos que rezar a la virgen de Begoña pidiendo por que equipos como el Deportivo Alavés o el Levante UD no ganasen sus partidos.

En la que se suponía temporada más ilusionante del Athletic, con la vuelta a la Champions League once años después, el presunto camino hacia la madurez de hombres como Oihan Sancet y un Nico Williams renovado hasta 2035 a precio de cuadro de Picasso, o fichajes como el de Jesús Areso y una reciente aparición de la gabarra por la Ría hacían pensar que este iba a ser un curso de vino y rosas.

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Nada más lejos de la realidad. El Athletic sigue sin estar salvado a falta de dos jornadas...

Aunque haría falta una carambola digna del ‘Gordo de Minnesota’ para irse por primera vez en la historia al pozo, pero cosas más difíciles se han visto en los últimos cinco años que llevamos con pandemias, volcanes, “ratas que nadan” y guerras pedidas por cuñados al presidente de Estados Unidos en la sobremesa de una comida familiar.

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Y en esto que le viene a uno a la cabeza una entretenida charla que tuvimos en el mes de julio, en la Peña Garras Taldea de Sestao, allí con la simpática tropa de Alfre de Lucas la gozamos José Manuel Monje, Juan Elejalde y un servidor, disfrutando por entonces de las bonanzas de un Athletic que había sido semifinalista de la Europa League y caminado casi toda la temporada en la cuarta posición. Lo que equivale a "ganar la liga de los terrenales otros 17'.

Al acabar nuestra exposición entramos en coloquio con los peñistas y ahí estaba sentado con una sorprendente cara de ajedrecista de los Urales el siempre admirado Manolo Delgado Meco. El histórico preparador físico de Athletic y de la Selección Española lejos de estar bromeando, como es su ADN habitual, hizo el incómodo papel de Pepito Grillo en la reunión.

Estuvo cerca de ser abucheado un poco entre risas, porque nos advirtió a todos con reiteración de los peligros de la máxima competición de clubes del mundo y de lo complicada que podía ser la temporada del Sol Naciente.

Si el tiempo ha dado la razón a Ernesto Valverde, quien afirmaba ayer en Cornellá que “llevo 4 o 5 meses diciendo que todo esto podía pasar y me han criticado muchísimo por ello”, qué bola de cristal, léase experiencia, tenía en su alcoba la leyenda de La Mancha, cuando 10 meses antes nos echó un jarro de agua fría por la cara que los demás no supimos vislumbrar y hasta le tildamos en ese instante de ‘cortarrollos’.

Pero él sabía cosas. Por algo a él le trajo a Bilbao hace 50 años Piru Gainza, quien festejaba cada permanencia del Athletic en Primera División descorchando una botella de champán. ¿Atacaría ahora la gente al 'Gamo de Dublín' por pensar así? En fin...

Del crack de Alcázar de San Juan decía la ilustre periodista bilbaína Sarita Estévez ‘Maratón’ que “Manolo es el mejor fichaje que no haya jugado en toda la historia del Athletic Club”. Y ahí, avisándonos con tiempo de lo que puede ocurrir, mantiene Manu firme su lema "burua, bihotza eta kemena" por bandera.